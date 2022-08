Bennifer forever! Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich noch einmal das Ja-Wort gegeben. Nach einer Trauung im kleinen Kreis in Las Vegas fand nun die große, offizielle Feier auf Bens Grundstück statt.

Erste Aufnahmen zeigen die traumhafte Hochzeitslocation sowie Jennifers umwerfendes Brautkleid.

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben noch einmal geheiratet

Mitte Juli haben Jennifer Lopez und Ben Affleck für eine echte Überraschung gesorgt. Die Sängerin und der Hollywoodstar hatten sich ganz heimlich, still und leise in Las Vegas trauen lassen. Im kleinen Kreise versteht sich! Dass es dabei nicht bleiben sollte, war zu erwarten.

Nun folgte die offizielle Hochzeitsfeier, und schon vorher war klar: Es wird eine Hochzeit der Superlative. Und tatsächlich: Das Paar veranstaltete laut dem Magazin „People“ vom 19. bis 21. August 2022 einen spektakulären Hochzeitsmarathon auf Bens 35 Hektar großem Anwesen in Georgia. Laut dem US-Magazin haben die Feierlichkeiten am Freitag mit einem Probedinner begonnen, am Samstag sagten Bennifer dann in einer traumhaften Zeremonie zum zweiten Mal „Ja“.

Natürlich waren auch viele bekannte Gesichter zu der Feier eingeladen. Zu den prominenten Gästen der dreitägigen Hochzeitsparty gehörten unter anderem Bens langjähriger Freund Matt Damon und Regisseur Kevin Smith.

Das sind die ersten Fotos von Braut & Bräutigam

Die ersten Fotos der Gäste zeigen, dass die Feier unter dem Motto „All White“ stand. Das Paar soll sich gewünscht haben, dass alle Hochzeitsgäste in Weiß erscheinen! Und trotz einheitlichem Dresscode gelang es Jennifer alle anderen Gäste zu überstrahlen …

Die Sängerin trug bei der Zeremonie ein traumhaftes, maßgeschneidertes Mermaid-Brautkleid von Ralph Lauren mit einer langen, fließenden Schleppe und einem Schleier. Dazu ein klassischer weißer Brautstrauß – einfach nur wow! Aber auch der Bräutigam konnte sich sehen lassen. Der Schauspieler trug eine schwarze Hose zu hellem Hemd und weißem Sakko, dazu eine schwarze Fliege. Wir sind nun schon gespannt auf die offiziellen Fotos von der Zeremonie.

DAS Liebes-Comeback des Jahres 2021

Für die 53-jährige Sängerin ist dies übrigens die vierte Ehe, für den 50-jährigen Hollywoodstar die zweite. Lopez war zuvor unter anderem mit dem Sänger Marc Anthony verheiratet, mit dem sie die Zwillinge Max und Emme hat. Ben war mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder: Violet, Seraphina und Samuel. Zwischen 2002 und 2004 waren Jennifer und Ben beiden schon einmal ein Paar. Sie galten als das Dreamcouple schlechthin. Ihre für 2003 geplante Hochzeit verschoben sie jedoch und gaben schließlich Anfang 2004 überraschend ihre Trennung bekannt. Und nun siehe da: die zwei könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein! Kein Wunder, dass ihr Liebes-Comeback als DAS Liebes-Ereignis des Jahres 2021 in die Hollywood-Geschichte einging.