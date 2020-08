Eine 26-jährige Frau fand im Bezirk Vöcklabruck einen Müllsack voller Geld am Straßenrand. Sie brachte ihn auf direktem Weg zur Polizei, wo schon eine Verlustmeldung für den Sack voll Geld eingegangen war.

In dem Sack waren über 16.000 Euro von einem Lokal.

Müllsack voller Geld am Straßenrand

Eine 26-jährige Frau entdeckte am Straßenrand im Bezirk Vöcklabruck einen Müllsack. Sie blieb stehen, um den Sack zu entsorgen, weil sie dachte, dass hier jemand seinen Müll nicht richtig entsorgt hat. Als sie ihn ins Auto hievte, bemerkte sie Münzen und Geldscheine darin. Und zwar mit unglaublichen 16.000 Euro. Daraufhin fuhr sie zur Polizei, um ihren Fund zu melden. Bei der Polizeistation ist bereits eine Verlustmeldung für den wertvollen Müllsack eingegangen.

Ein junger Mann hatte den Sack verloren

Ein 28-Jähriger hatte kurz bevor die junge Frau den Sack voll Geld zur Polizei brachte, ihn als verloren gemeldet. Er hat die Losung eines Lokals transportiert und ist beim halben Weg stehen geblieben. Denn er wollte sie Säcke im Auto um schlichten, berichtet er der Polizei. Dabei hat er den Müllsack auf dem Boden abgestellt und ihn dort anscheinend vergessen. Als es ihm auffiel, ist er sofort an die Stelle zurückgefahren. Doch da hatte die Frau den Müllsack bereits gefunden und er war nicht mehr an Ort und Stelle. Deshalb rief er bei der Polizei an. Umso glücklicher war er als Polizei und Finderin ihm den Sack voll Geld wiederbrachten. Glück gehabt!