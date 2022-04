Eine echte Überraschung erlebten Eltern in Brasilien. Ihr kleiner Junge kam mit zwei voll ausgebildeten Penissen zur Welt. Nach zwei Jahren entscheiden Ärzte, dass sie eines der beiden Organe amputieren. Sie wählen den größeren Penis.

Und dafür gibt es einen triftigen Grund.

Baby wird mit zwei Penissen geboren

Eine medizinische Sensation: In Brasilien kommt ein Junge mit zwei voll ausgebildeten Penissen auf die Welt. Die Diagnose: Das Kind leidet an einer Krankheit namens Diphallie – einer äußerst seltenen Doppelfehlbildung des Penis. Nach zwei Jahren entscheiden Ärzte, dass sie eines der beiden Organe amputieren.

Zunächst wollten die Ärzte des Universitätskrankenhaus in São Paulo den rechten, kleineren Penis operativ entfernen, berichtet die britische Daily Mail. Die Mutter des Jungen machte die Ärzte jedoch darauf aufmerksam, dass lediglich der kleinere Penis beim Urinieren normal funktionierte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass die Harnröhre des größeren Penis tatsächlich zu eng war, um Urin durchzulassen – weshalb die Mediziner letztendlich dann auch dieses Geschlechtsteil für die Amputation auswählten.

Ärzte schildern Eingriff

Die Ärzte des Krankenhaus in São Paulo entfernten den größeren Penis in einer mehrstündigen Operation. Den Eingriff und ihre Erkenntnisse schildern die Mediziner daraufhin im Journal of Pediatric Urology . Die OP selbst gestaltete sich demnach für die Chirurgen vergleichsweise unkompliziert – denn die beiden Penisse waren lediglich an der Wurzel miteinander verbunden. Laut Fallbericht konnte der überschüssige Penis ohne bleibende Schäden entfernt werden. Demnach sei die Operation des anonym gebliebenen Jungen erfolgreich verlaufen, sodass auch kein Ansatz eines zweiten Penisses zurück blieb.

Zum Zeitpunkt der Operation war der Junge bereits über zwei Jahre alt. Wieso der Eingriff erst nach dieser Zeit erfolgte, bleibt seitens der Ärzte unerwähnt.

Nur sehr wenige Fälle bekannt

Der Fall sorgt weltweit für Aufsehen. Kein Wunder: in 400 Jahren sind nur rund 100 Fälle bekannt. Der Schweizer Arzt Johannes Jacob Wecker dokumentierte den ersten bereits im Jahr 1609. Übrigens setzt sich Diphallie aus den griechischen Wörtern „di“ für zweifach, und „phallos“ für Penisse zusammen.

Im letzten Jahr berichteten Mediziner im Irak außerdem über einen Jungen mit drei Penissen, der sogenannten Triphallie.