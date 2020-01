Die Sängerin Lena Meyer-Landrut soll angeblich einen neuen Freund haben. Und das ist kein geringerer als Musiker-Kollege Mark Forster!

Die Gerüchteküche rund um das Liebesleben von Lena Meyer-Landrut brodelt. Vor einem Jahr, hat sie sich von ihrem Langzeit-Freund Max getrennt, jetzt sollen sie und Mark Forster ein Paar sein.

Liebesurlaub in Luxushotel

Geplatzt ist die Liebesbombe, nachdem die beiden Musiker angeblich turtelnd in einem Luxushotel in Bayern gesehen worden sind. Gemeinsam mit Freunden und Lenas Hund Kiwi haben sie ein paar romantische Tage beim Wellnessen verbracht. Hotelgäste sollen Lena und Mark dabei mehrmals händchenhaltend gesehen haben. Gerüchten zufolge haben sie auch gemeinsam das neue Jahr eingeläutet.

Alte Bekannte

Die Geschichte von Lena und Mark geht schon lange zurück. Sie sind bereits mehrmals bei der Castingsshow “The Voice Kids“, sowie “Sing meinen Song” gemeinsam vor der Kamera gestanden. Offenbar ist aus einer jahrelangen Freundschaft nun Liebe entstanden. Passen würd’s auf jeden Fall: Beide sind in Deutschland keine Unbekannten, beide sind auf Tournee und beide wissen, was der Beruf alles abverlangen kann. Erst vor einem Jahr hat sich Lena von ihrem Max getrennt, mit dem sie ganze acht Jahre lang in einer Beziehung war. Die beiden Lovebirds haben sich noch nicht darüber geäußert, sollten die Gerüchte aber stimmen, dass Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ein Paar sind, wünschen wir den beiden auf jeden Fall alles Gute, hach.