Die Gerüchte verdichten sich immer mehr. Nach der Bild-Zeitung berichten nun auch andere deutsche Medien, dass die Sänger Lena Meyer-Landrut und Mark Forster geheiratet haben.

Zuletzt munkelte man, die “Satellite”-Interpretin erwarte ein Kind.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster haben angeblich Ende 2020 geheiratet

Still und heimlich sollen sie sich das Jawort gegeben haben: Mark Forster und Lena Meyer-Landrut. Deutsche Medien berichten, dass die beiden Sänger bereits seit Ende 2020 verheiratet sind. Das Paar dürfte sich am Set der Talentshow “The Voice Kids” kennengelernt haben, wo sie beide in der Jury saßen. Offiziell bestätigt ist ihre Beziehung allerdings noch nicht. Erst vor ein paar Wochen wurden die beiden beim Lebensmitteleinkauf gesichtet. Augenzeugen wollen sogar eine kleine Wölbung unter ihrem Pulli erkannt haben. Erwartet Lena etwa auch ein Baby? Schon seit Längerem spekulierten Fans, dass die Sängerin schwanger sein könnte. Geäußert hat sich aber bisher nicht niemand zu diesen Gerüchten.

Lena im Familienglück?

Deutsche Medien wollen aus dem Umfeld der Sänger zudem erfahren haben, dass nur die engsten Vertrauten bei der angeblichen Hochzeit Ende letzten Jahres anwesend gewesen seien. Weitere Details zu der intimen Hochzeitsfeier gab es zunächst aber nicht. Lena selbst meldete sich zu Silvester auf Instagram: “Guten Morgen 2021, ich bin gespannt was du für uns bereithältst. Ich bin gewillt allem was kommt mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen. Ich bin sicher, das wird nicht immer gelingen und auch das soll völlig ok sein. Stay soft.” Ob sich diese Zeilen wohl auf ihr neue Familienglück mit Mark Forster beziehen? Das werden wir im Laufe des Jahres vielleicht erfahren.

Doch nicht nur Lena, sondern auch Mark halten ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Wir sind gespannt, ob sich die beiden demnächst doch noch zu ihrer angeblichen Ehe oder Lenas möglicher Schwangerschaft äußern werden.