Was ist eigentlich aus den Paaren von “Love is Blind” geworden? Wer sich das auch ständig fragt, bekommt jetzt Antworten! Denn ab 28. Juli läuft “Love is Blind: After the Altar” auf Netflix.

In der dreiteiligen Reunion der Dating-Show erfahren wir endlich, ob die verheirateten Paare noch zusammen sind und was sich seit dem Staffel-Finale im März 2020 sonst noch so getan hat. Und eines gleich vorweg: Es wird ziemlich schräg. Denn auch Francesca aus “Too Hot To Handle” ist mit dabei!

“Love is Blind: After the Altar”: Reunion-Show mit Francesca

Während wir immer noch ungeduldig auf den Starttermin der zweiten Staffel der Netflix-Dating-Show “Love is Blind” warten, werden wir jetzt zumindest mit einer Reunion der ersten Staffel belohnt. Und auch, wenn das nicht unbedingt das ist, was wir uns eigentlich gewünscht haben, können wir es trotzdem kaum erwarten uns die drei Wiedersehens-Folgen reinzuziehen. Denn der Trailer verspricht ziemlich viel Drama! Besonders schräg: Neben den verheirateten Couples und all den anderen Kandidaten, die wir aus der Show kennen, taucht nämlich plötzlich auch Francesca Farago aus “Too Hot To Handle” auf – ähm, falsche Dating-Sendung?! Welche Rolle sie in der Reunion spielt, haben wir auch noch nicht ganz durchschaut. Scheinbar hat sie was mit Damian am Laufen… zumindest hatten die beiden vergangenen Sommer ein Date. Mittlerweile ist der aber eigentlich wieder mit Gannina zusammen. Drama ist also vorprogrammiert, als Francesca plötzlich vor ihr steht!

So wird die Reunion

Neben dem kleinen “Showdown” zwischen Francesca und Gianinna verspricht der Trailer auch sonst einige spannende Momente. Offenbar geht’s bei einigen der Paare nämlich auch schon um die Kinderplanung. Amber und Matt stehen vor der großen Frage, ob sie bereit sind, Eltern zu werden. Und auch Cameron und Lauren sind immer noch happy in love! Richtig spannend wird’s bei Jessica und Mark. Die hat nämlich richtig Angst davor, bei der Reunion seine neue Freundin kennenzulernen…

Worum geht’s bei “Love is Blind”?

Für alle, die gerade keine Ahnung mehr haben, worum’s in der Dating-Show eigentlich ging (ist ja auch schon wieder eine Weile her): In der Netflix-Serie „Liebe macht blind“ wollen Singles so geliebt werden wie sie sind und nicht, wie sie aussehen, daher nehmen sie an einem ungewöhnlichen Experiment teil, bei dem sie hoffen, den Menschen kennenzulernen, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchten, allerdings ohne diesen jemals zuvor gesehen zu haben. Ohne Ablenkung durch die Außenwelt sprechen die Singles mit einer Reihe potenzieller Partner. Kommt eine Verbindung zustande, verloben sie sich und sehen ihren Partner erst danach zum ersten Mal. Als verlobtes Paar kehren sie dann in die reale Welt zurück und planen ihre Hochzeit. Dabei stellen sie relativ schnell fest, ob ihre innere emotionale Verbindung vor dem in Kürze anstehenden Hochzeitstag auch physisch funktioniert.

Die von Nick und Vanessa Lachey moderierte zehnteilige Serie beantwortet auf höchst spannende Weise die Frage, ob Aussehen oder Alter wirklich eine Rolle spielen, oder ob Liebe tatsächlich blind macht.