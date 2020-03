In Wiener Neudorf stellt die Firma Niemetz Schwedenbomben her. Fast 500.000 Stück pro Tag werden hier produziert. Der Kakao, den man dafür verwendet, ist ausschließlich aus fairem Handel. Die Qualität der Süßspeise kontrolliert Sigrid Kainz.

Sie ist Qualitätsmanagerin bei Niemetz und arbeitet seit vier Jahren bei dem Unternehmen, das auch die Riegel Manja und Swedy herstellt.

Qualitätsmanagerin und Mutter

Sigrid Kainz hat von 1996 bis 2002 Ernährungswissenschaften studiert. Damals gab es nur ungefähr zehn Prozent Männer in ihrem Studiengang. In ihrem Berufsfeld als Qualitätsmanagerin ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau aber ziemlich ausgeglichen. Der Berufseinstieg war für Kainz damals besonders schwierig. Weil sie am Ende ihres Studiums ihr erstes Kind bekam, blieb sie erstmals zuhause. Als sie dann nach einem Job suchte, fand sie keine Teilzeit-Stelle. Deswegen nahm sie einen Vollzeit-Posten an. Für die junge Mutter eine besondere Herausforderung, denn auch ihr Partner arbeitete Vollzeit. Glücklicherweise bekam das Elternpaar Unterstützung durch die Familie.

Mittlerweile ist Sigrid Kainz dreifache Mutter. Der Wiedereinstieg in den Beruf war nach ihren zwei jüngsten Kindern wesentlich einfacher. Bei Niemetz ist sie für 30 Wochenstunden angestellt. Das lässt sich gut mit der Familie vereinbaren, auch wenn es in der Realität oft mehr sind. Immerhin muss die Qualität der Schwedenbombe auch stimmen. Sigrid Kainz kontrolliert die Prozesse, die Inhaltsstoffe, und stellt sicher, dass der Konsument am Ende ein hochwertiges Produkt bekommt, ob mit oder ohne Kokosraspel.

Ihren Job übt sie gerne aus und ist auch glücklich eine Balance zwischen Beruf und Familie gefunden zu haben. Sie sagt aber auch: “Ohne meinen Mann wäre das nicht möglich. Wir teilen uns die Arbeit 50/50 auf.” Gerade auf Management-Ebene würde sie sich zudem wünschen, dass es mehr Frauen gibt. “Es ist immer noch eine Männer-Domäne”, erklärt Kainz.

Sigrid Kainz @Niemetz

Fairtrade-Kakao aus Westafrika

Natürlich gehört zu Sigrid Kainz’ Job auch die Produktverkostung. Zum Glück haben Schwedenbomben nur 79 Kalorien. In der Masse der Schaumküsse steckt übrigens Hühnereiweiss, Zucker, Salz, das Verdickungsmittel Agar Agar und natürlich Kakao. Niemetz verwendet für sämtliche Produkte ausschließlich Fairtrade-zertifizierten Kakao. Dieser kommt zum größten Teil aus Westafrika. Nahezu 80 Prozent aus den Ländern Ghana und Elfenbeinküste.

Weniger als einen Dollar verdienen Kakaobauern im Durchschnitt pro Tag. Viele Kleinbauern leben in Armut. Fairtrade versucht mit einem Mindestpreis den Lebensstandard der Bauernfamilien zu verbessern. Zusätzlich werden durch eine Prämie Projekte vor Ort unterstützt. So können etwa Schulen gebaut werden. Das ist auch ein großer Vorteile für die Frauen, die am Feld arbeiten. Denn so müssen sie ihre Kinder nicht mehr mit zur Arbeit nehmen, sondern können sie stattdessen in die Schule schicken.