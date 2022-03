Es ist ein Problem, vor dem einst schon die „Haus des Geldes“-Produzenten standen und nun betrifft es auch die Macher der Erfolgsserie „Squid Game“. Wie holt man bereits verstorbene Charaktere für eine zweite Staffel zurück? Ein Hauptdarsteller aus Staffel 1 hat da jetzt einen Vorschlag.

Und der macht uns Hoffnung!

„Squid Game“: Kehren tote Charaktere in Staffel 2 zurück?

Wir allen freuen uns schon riesig auf Staffel 2 des Netflix-Hits „Squid Game“. Doch eines haben wir bei der ganzen Sache nicht bedacht: Fast all unsere Lieblings-Charaktere sind in Staffel 1 ja gestorben. Vermutlich auch deshalb, weil ursprünglich keine Fortsetzung geplant war. Doch einer der Darsteller hat da jetzt einen Plan – und der klingt ziemlich vielversprechend!

Die Stars von Squid Game haben sich wieder vereint, um bei einer Veranstaltung der Chapman Universität in Kalifornien über den Mega-Erfolg der Netflix-Serie zu plaudern. Mit dabei sind Park Hae-soo, Anupam Tripathi, Jung Ho-yeon und Lee Jung-jae sowie der Schöpfer der Serie Hwang Dong-hyuk.

Bild: Joe Scarnici/Getty Images

So könnten Charaktere wieder lebendig werden

Jung-jae Lee, der in der beliebten Serie Seong Gi-hun spielt, wurde bei dem Event nach Staffel 2 der Show gefragt. Dabei erzählt er von seiner Idee, wie die Macher Charaktere zurückbringen könnten, nachdem die meisten von ihnen ja bei diversen Spielen getötet wurden.

„Nachdem wir Staffel 1 von Squid Game gedreht hatten, kamen wir alle zusammen, um Ideen zu sammeln, wie wir alle wieder lebendig machen können“, teilte er mit. Schon allein, dass sich der Cast mit dem Thema auseinandersetzt, lässt Fans nun hoffen! Jung-jae geht aber noch weiter ins Detail!

„Meine Idee ist, dass die maskierten Männer sie alle so schnell wie möglich herausgetragen haben, um sie zu operieren. Dadurch könnten die Teilnehmer des tödlichen Spiels noch am Leben sein.“ Na ja, vielleicht ist dieser Plan noch nicht ganz durchdacht! Aber im Grunde ist es uns ja völlig egal wie sie es anstellen, Hauptsache alle unsere „Squid Game“-Lieblinge sind in der Fortsetzung wieder dabei.

Serie schrieb bei SAG-Awards Geschichte

Erst vor wenigen Tagen schrieb „Squid Game“ bei den SAG Awards Geschichte. Der südkoreanische Hit gewann als erste nicht-englischsprachige Serie Preise bei den SAG Awards. So bekam Jung-jae Lee den Award als bester Hauptdarsteller in einem Drama, Jung Ho-yeon wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet und die Serie räumte außerdem den SAG Award für das beste Stunt-Ensemble ab.