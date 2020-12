Eine weihnachtliche Version des italienischen Nachspeise-Klassikers gefällig? Here we go!

Zutaten

500 g Mascarpone

4 Stk. Dotter

4 EL Zucker (braun)

3 Tasse(n) Glühwein

Nelken

Zimt

Sternanis

4 EL Cognac

10 Stk. Lebkuchen (hell, ohne Glasur)

1 Tafel(n) Bitterschokolade (70% Kakaoanteil)

2 Stk. Limetten (oder 1 Zitrone)

5 cl Flavor (mit Lebkuchen oder Tiramisu gemischt)

Zubereitung