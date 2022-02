Viele von uns gehen nicht ins Bett ohne sich vorsichtshalber ein Glas Wasser aufs Nachtkästchen gestellt zu haben. Wer aber am nächsten Morgen davon trinkt, kann damit jedoch seine Gesundheit gefährden. Der am Mercy Medical Center in Massachusetts tätige Wissenschaftler Marc Leavey empfiehlt in einem im „Reader’s Digest“ erschienenen Artikel dringend, sich nachts keine Getränke mehr ans Bett zu stellen, auch kein Glas Wasser. Über Nacht sammeln sich auf der Wasseroberfläche nämlich nicht nur Staubpartikel, sondern oft auch Mückeneier, Bakterien oder Fliegen. Ungekühlt und bei Raumtemperatur vermehren die sich dann auch noch so schnell, dass sie unsere Gesundheit beeinträchtigen können.