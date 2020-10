Selbstvertrauen oder Selbstüberschätzung?

Sind Sie in einer überschwänglichen Stimmung? Sie haben jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die Sie bisher nicht für möglich hielten. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend. Also lassen Sie sich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann dürften Sie heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Wie zielstrebig sind Sie?

Heute verfolgen Sie Ihre Ziele mit ganz besonderem Schwung. Sie sind zu Höchstleistungen fähig. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause werfen Ihnen vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Doch in der Auseinandersetzung mit anderen werden Sie sich auch über die eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Ärger in der Luft

Heute sind Sie leicht zu provozieren. Die Stimmung ist gespannt. Vielleicht sind Sie selbst ein bisschen launisch oder ungeduldig. So drücken Sie eventuell zu sehr aufs Gas oder handeln an anderer Stelle impulsiv. Vielleicht läuft auch in Ihrem Umfeld einiges schief. Ein kleiner Trost: In ein paar Stunden ist es vorbei.