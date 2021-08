Du willst dich nach einer langen Nacht genauso gut fühlen, wie du aussiehst? Wir wissen, wie es geht.

Wer feiert, kann auch arbeiten! Diesen blöden Spruch hast bestimmt schon mal gehört. Das Dumme ist nur, dass dein Kopf nach der Party vollkommen verkatert ist und du am liebsten im Bett bleiben möchtest. Du bist so müde, dass du die Augen nicht offenhalten kannst und jetzt zur Arbeit oder in die Uni zu gehen, würde sowieso nichts bringen. Komisch, dass andere Partygänger offenbar keine Probleme damit haben. Wenig schlafen, viel feiern und trotzdem am Tag danach gut aussehen! Geht das überhaupt? Die gute Nachricht lautet: JA.

Die Basics: Mach dein Schlafzimmer zur Wohlfühl-Oase

Guter Schlaf ist genauso wichtig wie eine gute Party. Damit dir das Kunststück gelingt, solltest du dein Schlafzimmer zu einer echten Kraftquelle umgestalten. Hier ist der Ort, an dem du dich erholst und das bedeutet, dass die Einrichtung optimal darauf abgestimmt ist. Ein Hasena Bett von erstklassiger Qualität ist eine empfehlenswerte Anschaffung, die wesentlich zu deinem erholsamen Schlaf beiträgt.

Praxistipp: In Kombination mit einer breiten Fußbank, auf der du deine Partyklamotten rasch ablegen kannst, einem ausreichend großen Nachtschrank, in dessen Schublade Alka-Seltzer und eine Flasche Wasser passen, und einem griffbereiten Ladekabel für dein Smartphone wird dein Schlafzimmer ein fantastischer After-Party-Spot.

Richte dein Schlafzimmer in ruhigen Farben ein und räume alles Überflüssige weg. Je schlichter und gedämpfter der Raum eingerichtet ist, desto besser kannst du entspannen. Außerdem solltest du die Fenster lichtdicht machen, denn es schläft sich nach einer durchzechten Nacht am besten in einem stockdunklen Raum. Zusätzlich sorgen einige pflegeleichte Zimmerpflanzen dafür, dass die Luft in deinem Schlafzimmer stets gereinigt und reich an Sauerstoff ist.

Die Stunden davor: Das kannst du vorbeugend tun

Es gibt ein paar Tricks, um die Wirkungen des Alkohols und der stundenlangen Dance-Moves auf deinen Körper etwas zu dämpfen.

Ein Trick ist ein Glas Milch. Die Milch wirkt wie ein kleiner Schutzschild auf der Magenschleimhaut. Sie verhindert den ungehinderten Durchmarsch des Alkohols in den Blutkreislauf.

Du solltest dir überhaupt eine gute Grundlage im Magen schaffen. Versorge deinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, bevor es auf die Piste geht. Gib ihm Energie in Form von frischem Gemüse und Obst, viel frischem Wasser, Eiweiß und Kohlenhydraten. Damit stehen ihm einige Ressourcen zur Verfügung, um mit den kommenden Herausforderungen besser klarzukommen. Der Körper ist fit und energiegeladen, sodass du stundenlang tanzen und Spaß haben kannst.

Denke jetzt bereits an den Morgen nach der Party und bereite alles vor, um gut zu schlafen und am Morgen möglichst unkompliziert zu starten. Sorge dafür, dass das Schlafzimmer gut gelüftet und die Kaffeemaschine vorbereitet ist und die Kopfschmerztabletten nebst Wasserflasche griffbereit neben dem Bett liegen.

Während der Party: die 50 % – Regel

Eine erprobte Strategie, die zu einem erholsamen Schlaf beiträgt, ist die 50 % Regel. Dabei gilt, dass du nach einem Glas Alkohol ein Glas Wasser oder ein anderes nicht alkoholisches Getränk genießt. Außerdem schaltest du in Sachen Tanz-Marathon etwas zurück. Leg ab und zu eine kleine Pause ein, z. B. alle halbe Stunde. Das tut deinem Körper gut.

Der Morgen danach: So wirst du wieder fit

Sauerstoff macht munter! Also öffne das Fenster und lass frische Luft in dein Schlafzimmer. Am besten schläfst du sowieso bei offenem Fenster. Um trotz der angetrunkenen Unempfindlichkeit gegen niedrige Temperaturen keine Erkältung zu bekommen, zieh dir ein langärmliges Schlaf-Shirt an. So bleiben Schultern, Brust und Rücken schön warm.

Bist du wach, gehe schnurstracks unter die lauwarme Dusche. Vermeide eine eiskalte Schock-Dusche. Die lauwarme Dusche kurbelt deinen Kreislauf an und weckt die Lebensgeister.

Ganz! Viel! Trinken!

Dein Körper lechzt nach Wasser. Der Körper ist dehydriert und so veranlasst er dich durch den furchtbaren Brand im Mund und Hals dazu, jede Menge Flüssigkeit aufzunehmen. Das ist auch gut so. Gib deinem Körper, was er benötigt. Trink am besten Wasser, damit dein Körper rasch wieder ins Gleichgewicht kommt.

Gönne dir Obst

Dein Körper ist wahrscheinlich nach der durchgemachten Nacht unterzuckert. Jetzt ist es deine Aufgabe, den Blutzuckerspiegel anzuheben, damit der Kater nicht so groß wird. Besonders bewährt haben sich diese drei Wundermittel dafür: Banane, Birne und Honig. Am besten legst du die drei Geheimwaffen direkt auf den großen Nachttisch neben dein Bett und stellst eine Flasche Wasser dazu.

Frühstücke reichhaltig

Der süße Snack für den Blutzuckerspiegel soll nicht das einzige sein, was du nach einer Partynacht zu dir nimmst. Genieße ein reichhaltiges Frühstück, welches die Elektrolyte beinhaltet, die die schweißtreibende Nacht deinem Körper entzogen hat. Eier und Speck oder Tomaten mit Salz mit Kräutern sind optimal geeignet. Vielleicht rufst du einfach deine beste Freundin an und ihr verabredet euch zum Brunchen oder zu einem späten Mittagessen – je nachdem, wie fit ihr seid.

Wenn du weitere Tipps gegen den Hangover lesen willst, lies diesen Beitrag.

Beauty-Notfall-Tipps: Frischekick für müde Mädels

Nach der Party könnte es sein, dass du schlechter aussiehst als du dich fühlst. Die folgenden Beauty-Notfall-Tipps helfen dabei, deine Ausstrahlung zu boosten.

Sprühe eisgekühlten Bodytonic mit Orangenaroma auf deinen Körper.

Wenn keine Zeit zum Haarewaschen ist, sprühe geruchsneutralisierendes Haardeo auf. Wenn Zeit zum Haarewaschen ist: Haare lange und ausgiebig waschen, sodass Nikotin- und Essensgerüche verschwinden.

Hyaluron Maske tragen, das polstert Müdigkeits-Fältchen auf

Führe eine kleine Klopfmassage in der Augenregion durch und rolle mit einem kühlenden Roller die Schwellungen und dunklen Augenschatten einfach weg.

Wähle leichtes Tages-Makeup, setze einen hellen Kajalstrich auf die Innenseite des Unterlids und gib einen Hauch Rouge auf die Wangen.

Gedankenkarussel abschalten

Es kann schon mal vorkommen, dass du auf einer Party über die Stränge schlägst und Dinge tust, die du normalerweise nicht tust. Wachst du am Morgen auf, beginnt das Gedankenkarussell und es tauchen einige schändliche Szenen vor deinem inneren Auge auf. Am liebsten möchtest du dich für immer unter deiner Decke verstecken und hoffst inständig, dass die anderen Partygäste mindestens genauso ausgelassen waren wie du. Bring das innere Kopfkino zum Schweigen und sorge für die nötige Unterstützung: Schalte entspannende Musik ein oder wähle eine Meditationsübung aus, die dir dabei hilft, deine Gedanken zu beruhigen. Auf diese Weise gelingt es dir auch viel besser wieder einzuschlafen, falls du vorzeitig aufgewacht sein solltest.