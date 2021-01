Wer sagt, dass Fashion nur schön zum Ansehen ist, der irrt! Man kann auch zuhören und in die Modewelt in Form von Podcasts eintauchen. Wir haben die interessantesten Fashion-Podcasts im Überblick.

Die Modeindustrie hat das Zuhören für sich entdeckt und beweist dank Podcasts, dass Fashion keineswegs nur optisch funktioniert. Von Interviews mit Modeinsidern über Zukunftsprognosen bis hin zu Einblicken in kreative Köpfe – Fashion-Podcasts liefern uns aufschlussreiche Hintergrundinfos.

Diese Fashion-Podcasts solltest du kennen:

Chanel Connects

Die brandneue Podcast-Serie Chanel Connects des französischen Traditionsunternehmens Chanel, befasst sich mit der Zukunft der Modeindustrie. Zusammen mit Celebrities wie Pharell Williams, Tilda Swinton, Keira Knigthley und Co, wird über Probleme, Visionen und neue Ansätze, gesprochen. Pandemiekonform wurden alle Talks zu Hause aufgezeichnet.

A Different Tweed

A Different Tweed wird von Modehistorikerin Bronwyn Cosgrave moderiert und bittet hochkarätige Modetalente wie Designer Batsheva Hay, Modist Stephen Jones oder Stylistin Elizabeth Saltzman zum Gespräch. Die Talks beinhalten die Handwerkskunst und Luxusmode von überall auf der Welt.

The Business of Fashion

Zu den beliebtesten Fashion-Podcasts zählt The BoF Podcast! Hier kann man den wichtigsten Insider der Modewelt bei ihren Ansichten zu aktuellen Trends, aber auch kontroversen Themen, wie beispielsweise die Pelz-Debatte, zuhören. Die Talks werden abwechselnd von The Business Of Fashion-Gründer Imran Ahmed und namhaften Modejournalisten geführt.

Dressed: The History Of Fashion

Für alle Liebhaber von Modegeschichte! In Dressed: The History Of Fashion werden spannende und kaum bekannte Aspekte der Modewelt behandelt. Von sozialen und kulturellen Hintergrundgeschichten bis hin zu alltäglichen Kleidungsstücken, die für uns selbstverständlich sind – in diesem Podcast gibt’s wissenswerte Fakten.

Fashion No Filter

Ein klassischer Unterhaltungspodcast. Hinter Fashion No Filter, stecken die Modejournalisten Camille Charrière und Monica Ainley. Von große Namen der Modeindustrie, wie beispielsweise Alexandre de Betak oder Pernille Teisbaek bis hin zu Influencern wie Bryan Boy, die Interviews sind ein bunter Mix aus modischen Fakten und Lifestyle-Themen.