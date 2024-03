Das Leben besteht aus kleinen und großen Herausforderungen. Während manche von uns sofort den Kopf in den Sand stecken, setzen sich andere kämpferisch und mutig durch. Ob ihr es glauben wollt oder nicht: Dieser Kämpfer-Instinkt kann etwas mit eurem Sternzeichen zu tun haben.

Wir verraten euch, welche drei Tierkreiszeichen den größten Kampfgeist besitzen.

Löwe

Nicht umsonst ist der Löwe, der König der Tiere. Auch in der Welt der Astrologie ist dieses Tierkreiszeichen für seine echte Kämpfernatur bekannt – what a big suprise! Der Löwe geht immer mit dem Blick auf seine Ziele durchs Leben und zeigt sich in jeder Lebenssituation besonders willensstark. Herausforderungen sind für dieses Sternzeichen keine große Sache, diese nimmt der Löwe gerne an und zeigt sich dabei besonders kämpferisch. Er kämpft so lange, bis er das hat was er will!

Steinbock

Steinböcke sind für ihr enormes Durchhaltevermögen bekannt. Auch sie sind besonders zielstrebig und wissen ganz genau, wie sie an ihr Ziel gelangen. Sobald es mal zu kriseln beginnet, weiß das Sternzeichen sofort, was zu tun ist. Verantwortung kann es problemlos übernehmen, vor allem wenn es um seine Mitmenschen geht. Um ihr Ziel zu erreichen, kämpft das Tierkreiszeichen um jeden Preis – aufgeben ist dabei keine Option. Nicht ohne Grund gehört der Steinbock zu den mächtigsten im ganzen Tierkreis. 😉

Widder

Widder haben scheinbar ein angeborenes Kämpfer-Gen. Während manche in herausfordernden Situationen in ihrem Selbstmitleid versinken, packt der Widder die Sache beim Schopf. Dieses Sternzeichen LIEBT es, herausgefordert zu werden. So bizarr es auch klingt, blühen der Widder mit jeder Challenge ein wenig mehr auf. Sie lieben es, ihre Kräfte auf die Probe zu stellen und dabei an ihre Grenzen zu gehen. Am Ende des Tages erkämpfen sich Widder-Geborene alles, was sie wollen!