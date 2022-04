Die Überraschung bei GNTM war groß, als Zuschauerliebling Viola ganz plötzlich die Show verlassen musste. Doch kein Grund, traurig zu sein! Denn das Model hat bereits einen großen Job an Land gezogen.

Sie modelt jetzt nämlich für Star-Designer Jean Paul Gaultier.

Vom Fragezeichen zur großen Favoritin

Schon vom ersten Moment an stach GNTM-Kandidatin Viola mit ihrem einzigartigen Look aus der Menge heraus. Neben ihrem pinken Vokuhila, blieb sie vielen auch mit ihrer chaotisch-liebenswerten Art in Erinnerung. Gerade deshalb hat sich die 21-Jährige auch binnen kürzester Zeit zu einer echten Zuschauerfavoritin entwickelt.

Umso größer war dann der Schock, als Viola vergangene Woche scheinbar nicht mehr ganz so überzeugen konnte und Heidi Klum beschlossen hat, das Nachwuchsmodel nach Hause zu schicken. Die Zuschauer zeigten sich enttäuscht über das Aus, nachdem die gebürtige Bremerin immer mehr aus sich heraus gekommen ist.

Doch lange Zeit wusste man nicht so recht, wie ernst Viola das Modeln wirklich war. Schließlich gab sie sich während der Sendung oft unbeeindruckt, im Gegensatz zu ihren Mitkandidatinnen. Dann breitete sich auch das ziemlich fiese Gerücht aus, dass die 21-Jährige von Satiriker Jan Böhmermann eingeschleust wurde. Doch spätestens jetzt hat die sympathische Viola allen gezeigt, was an diesem Gerede dran ist und vor allem, was sie wirklich drauf hat!

Viola für Jean Paul Gaultier vor der Kamera

Von ihrem Rauswurf bei Germany’s Next Topmodel lässt sich Viola nicht unterkriegen und beweist, dass sie weder den Sieg noch den Einzug in die Top-Ten braucht, um als Model erfolgreich durchzustarten. Denn sie hat nur wenige Monate nach ihrem GNTM-Rauswurf gleich mal einen Mega-Job ergattert! Auf der offiziellen Instagram-Seite von Jean Paul Gaultier sieht man die 21-Jährige in einer aktuellen Werbekampagne für den Luxusdesigner.

Unter dem Posting steht: „Wir stellen unsere neue Ready-To-Wear-Kollektion ‚Le Musée‘ vor. Eine Hommage an die Kunst, die die Schönheiten aller Zeiten feiert.“ Und auch auf der Website der Marke ist das Erste, was man sieht, Viola!

Das Nachwuchsmodel und Jean Paul Gaultier sind übrigens keine Unbekannten. Während der aktuellen GNTM-Staffel war der 69-Jährige in einer Folge als Gastjuror dabei. Offenbar hat Viola dabei großen Eindruck bei dem Designer hinterlassen und darf nun ihren großen Traum leben.

