Fans von Hailey Bieber ist sicher nicht entgangen, dass das Model schon seit ein paar Jahren am Laufsteg mit ihrer Abwesenheit glänzt. Und offenbar hat sie auch in Zukunft keinerlei Absicht, darauf zurückzukehren. All das wegen des bösen Kommentars eines Casting-Direktors. Ihre mentale Gesundheit sei ihr einfach wichtiger, stellt sie jetzt klar.

Im Laufe ihrer Karriere ist Bieber für eine Reihe von Luxusdesignermarken, darunter Versace, Tommy Hilfiger und Dolce & Gabbana, über den Runway gelaufen.

Deshalb sagt Hailey Bieber dem Runway Good-Bye

Im Laufe unseres Lebens begegnen wir leider immer wieder Menschen, die uns klein machen. Auch Supermodels sind vor solchen Angriffen nicht gefeit. Für Hailey Bieber war so einen Anlass die Konsequenz nicht mehr über den Laufsteg zu laufen. In einem Interview mit „Allure“ enthüllte Hailey nun den Grund für ihre Entscheidung. „Ich hatte eine wirklich schlechte Erfahrung mit einem Casting Director, der sehr wichtig war“, so die 25-Jährige im Interview, „Er sagte etwas zu meiner Agentin, das mein Selbstbewusstsein in Bezug auf den Laufsteg einfach erschüttert hat“. ​​​​​​​​

Denn während Bieber zuvor mit Stolz über den Runway lief, war nach dem furchtbaren Kommentar die Sache für sie gelaufen. „Ich möchte mich in diesem Bereich nicht schlecht fühlen, weil ich mich bei der anderen Arbeit, die ich mache, wirklich gut fühle. Warum sollte ich es dann tun? Mich in eine Lage zu versetzen, wo ich mich klein fühle?“ Danke Hailey! Wieder mal eine klare Ansage von dem Model. Bereits 2018 postete Bieber nach ihrem letzten Walk in der Zadig & Voltaire-Show eine Story, in der sie ihr Runway-Aus anteaserte: „Man sollte seinen Arm niemals so hochschwingen auf dem Laufsteg. Deswegen ist es einfach nicht mein Ding und wird auch nie wieder mein Ding werden, lol“.

Mentale Gesundheit geht vor

Haleys Ding ist jetzt vielmehr auf ihre mentale Gesundheit zu schauen und ihre Energie in andere Bereiche zu lenken. Das Model sitzt jetzt lieber in der Frontrow und feuert ihre Kolleginnen an. Neben süßen Dauerflirts mit Ehemann Justin Bieber hat Hailey 2021 auch einen YouTube-Kanal gestartet. Mehr als 1,5 Millionen Abonnenten gucken derzeit auf die Plattform. Der Kanal erlaubt ihr, ihre eigene Erzählung zu kontrollieren, so Hailey. „Ich verstehe, dass es eine Menge in meinem Leben gibt, mit dem sich die Leute nicht identifizieren können, und ich versuche, nicht naiv zu sein“, so das Model im Interview.

Auf ihrem Kanal spricht sie über für sie wichtige Themen, wie etwa ihren Glauben, Mode oder Essen. Außerdem sind auch Interviews mit Promi-Freunden wie Kendall Jenner oder „Insecure“-Star Yvonne Orji zu sehen. Und Haileys wundervolles Gesicht dürfen wir zum Glück ja weiterhin in diversen Kampagnen, wie derzeit von Miu Miu und Jimmy Choo, sowie in ihren schicken Street-Style- und Red-Carpet-Looks bewundern.



​