Für einen besonders emotionalen Moment hat jetzt ein 90-jähriger Mann auf der Hochzeit seiner Enkeltochter gesorgt. Denn der Großvater überraschte die Braut mit einem Ständchen des Elvis-Klassikers „Can’t Help Falling in Love“.

Das Video der berührenden Gesangseinlage ist mittlerweile auf Tiktok viral gegangen und hat mehrere Millionen Menschen zum Heulen gebracht.

Großvater bringt mit Elvis-Song Tiktok-Community zum Weinen

Als wären Hochzeiten nicht schon berührend genug, ist es einem 90-jährigen Mann aus den USA gelungen, ein neues Level an Emotionalität zu erreichen. Denn der Großvater legte eine gefühlvolle Gesangseinlage hin, als seine Enkeltochter den Weg zum Traualtar beschritt. Den Gänsehaut-Moment hat die Hochzeitsfotografin glücklicherweise festgehalten – und das Video des Mannes auf Tiktok geteilt. Darin sieht man den Pensionisten in seinem Rollstuhl auf der Wiese sitzen, während er den Elvis-Hit „Can’t Help Falling in Love“ mit voller Inbrunst schmettert.

Mehr als 30 Millionen Views

Neben dem Ohrwurm, der einen höchstwahrscheinlich die nächsten Tage begleiten wird, sorgt der Clip auch für emotionale Ausbrüche. Mehr als 30 Millionen Menschen hat der singende Großvaters bereits berührt – und direkt zum Weinen gebracht! „Nach kaum zwei Sekunden bin ich am Weinen. Das ist unbeschreiblich schön“, so eine Userin. Die meisten sind sich einig, dass sie beim Anschauen des Clips Gänsehaut bekommen haben. Viele sind auch von den Gesangskünsten des 90-Jährigen begeistert. Eine Person sieht in ihm sogar den verstorbenen Original-Interpreten des Songs: „Elvis Presley ist zurück. Das muss er sein“, ist sie sich sicher.

„Schätzt eure Großeltern“

Es gibt einen bestimmten Grund, weshalb das Tiktok-Video Millionen Menschen berührt. Nicht nur der Song ist unglaublich emotional, sondern auch die Situation an sich. Denn die meisten, die den Clip gesehen haben, denken dabei an ihre eigenen Großeltern, die zum größten Teil bereits gestorben sind. „Meine Großeltern haben meine Hochzeit nicht mal mehr miterlebt“, zeigt sich eine Person traurig. „Meine Oma ist drei Wochen vor meiner Hochzeit verstorben. Tut immer noch weh“, heißt es in einem Kommentar. „Schätzt eure Großeltern“, so der Appell einer weiteren Nutzerin.