Eigentlich hält Kelly Osbourne ihren kleinen Sprössling ganz aus der Öffentlichkeit raus. Bis jetzt. Auf Instagram zeigt die 38-Jährige nämlich nun einen Schnappschuss mit ihrem Sohn und Bruder Jack.

Es ist das erste Kind von Kelly und Slipknot-DJ Sid Wilson.

Kelly Osbourne zeigt ihren Sohn

Vor wenigen Wochen ist Kelly Mutter geworden. Das hatte ihre Mutter Sharon Osbourne Anfang des Jahres in der TV-Show „The Talk“ ausgeplaudert. Dort verriet sie außerdem den Namen des Kleinen: Sidney. Trotzdem hielt sich Kelly als frisch gebackene Mutter zurück, was Infos zu ihrem Sohn angeht und betonte nach dem TV-Auftritt ihrer Mutter bei Instagram: „Ich bin nicht bereit, ihn mit der Welt zu teilen. Es steht niemandem außer mir zu, Informationen über mein Baby zu teilen.“

Doch jetzt dürfen Fans einen kleinen Blick auf ihren Sohn erhaschen. Denn die 38-Jährige postete auf Instagram ein Foto von ihr, ihrem Sohn und Bruder Jack. Auf dem Foto deutet Bruder Jack freudestrahlend auf seinen Neffen. Kelly trägt dabei ihren kleinen Sohn in einer Babytrage. Auf dem Foto ist der Hinterkopf und eine Hand des Kleinen zu sehen.

In der Caption des Fotos schreibt sie: „Ein Onkel ist ein Segen. Es bedeutet so viele Dinge. Worte könnten niemals die Freude beschreiben, die ein Onkel bringt. Ein Onkel ist ein Band der Treue, das selbst die Zeit nicht durchtrennen kann, ein Geschenk, das unser ganzes Leben überdauert. Ein Onkel bleibt für immer.“

Im Mai Schwangerschaft bekannt gegeben

Im Mai letzten Jahres gab die Tochter von Ozzy Osbourne ihre Schwangerschaft mit einem Ultraschallbild, das sie auf Instagram postete, bekannt. Sidney ist das erste gemeinsam Kind von Kelly und ihrem Partner und Slipknot-DJ Sid Wilson. Nur einige Monate vor der Bekanntgabe der Schwangerschaft machte sie ihre Beziehung zu dem Musiker öffentlich.

Die beiden verband eine jahrelange Freundschaft, bis sie schließlich ein Paar wurden. Nun kann sie sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. „Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind! Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter und ich bin so sehr in dich verliebt, Sidney George Wilson“, schrieb Kelly in ihrem Valentinstags-Posting letztes Jahr.