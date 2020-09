Linzer Kipferl & Co: Hier wird der Mürbteig in gewünschter Form mit einem Dressiersack aufgespritzt. Immer 2 Teile mit Marmelade zusammenkleben und in Schokolade tunken – fertig!

Zutaten

140 g Butter

140 g Staubzucker

1 Pkg. Vanillezucker

1 Ei

2 EL Rum

1/2 Zitrone (Saft)

270 g Mehl (glatt)

Marmelade

10 g Kokosfett

150 g Vollmilchkuvertüre

Zubereitung