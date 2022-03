Ich seh, ich seh, was du nicht siehst … oder doch? Ist das jetzt Einbildung oder spielt mir mein Gehirn gerade einen Streich? Optische Täuschungen können uns oft verwirren und trotzdem können wir nicht genug von ihnen bekommen.

Optische Illusionen entstehen wegen einer „Lücke im System“, das heißt unser Gehirn verarbeitet nicht vollständige Informationen, die es von unserem Auge bekommt und fügt die fehlenden Elemente aus bereits gemachten Erfahrungen selbst hinzu. Klingt zwar wie ein Fehler, ist jedoch eine Überlebensstrategie unseres Gehirns, um einfach und schnell Informationen verarbeiten zu können.

Viel Spaß mit den folgenden optischen Illusionen:

Skurrile Gesichter

So geht’s: Das Kreuz in der Mitte fixieren. Rechts und links seht ihr Fotos von verschiedenen Stars in kurzen Abständen hintereinander. Konzentriert ihr euch auf den Punkt zwischen den Gesichtern, erscheinen viele von ihnen seltsam verzerrt, mit unmenschlich großen Augen oder riesigen Mündern. Die Fotos sind in Wahrheit aber nicht bearbeitet, denn wenn ihr sie direkt anschaut, sehen die Stars wieder ganz normal aus.

Wandernde Kreise

In welche Richtung bewegen sich die Kreise? Bewegen sie sich überhaupt oder bleiben sie an Ort und Stelle? Die Animation zeigt zwei regenbogenfarbige, rotierende Kreise, die sich zeitgleich mit den in der Mitte auftauchenden Pfeilen bewegen. Doch tatsächlich verändern sie aber weder ihre Position, noch ihre Größe.

Pinkfarbene Punkte

So geht’s: Wenn ihr nur dem rotierenden pinkfarbenen Punkt folgt, bleiben alle Punkte pink. Doch wenn ihr das Kreuz in der Mitte fixiert, wird der kreisende Punkt grün. Konzentriert ihr euch lange genug auf das Kreuz, verschwinden die pink Punkte langsam und ihr seht nur noch den grünen, kreisenden Punkt.