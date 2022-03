Nach fast zehn Jahren On-off-Beziehung gaben sich Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Dezember 2018 schließlich das Ja-Wort. Doch die Ehe hielt nicht lange und sie ließen sich kurz darauf schon wieder scheiden. Der Grund: Die Ehe sei ein richtiges Desaster gewesen!

Das hat Miley Cyrus jetzt auf dem Lollapalooza Festival in São Paulo in Brasilien verraten.

Miley Cyrus hält ihre Ehe mit Liam für ein „Desaster“

Nur selten nehmen On-off-Beziehungen ein gutes Ende. Miley Cyrus kann davon wohl ein Lied singen. Denn ihr Liebeschaos mit Liam Hemsworth ging ganze zehn Jahre lang; im Dezember 2018 heirateten die beiden dann sogar. Doch es sollte einfach kein Happy End zwischen den beiden geben. Nur acht Monate später, im August 2019, trennte sich das Paar wieder. Nun sprach die Sängerin bei ihrem Konzert beim Lollapalooza Festival in Brasilien vor dem gesamten Publikum ganz offen über ihre Ehe, als sich zwei Fans auf der Festivalbühne verlobten.

Zunächst gratulierte sie den beiden Männern, die sich vor ihren Augen und dem Publikum verlobt hatten, ganz überschwänglich. Dann schlug sie etwas ernstere Töne an, wie die Daily Mail berichtet. „Schätzchen, ich hoffe, deine Ehe läuft besser als meine“, so die Sängerin. „Meine war ein verdammtes Desaster“, ergänzt Miley.

„Nicht allzu viel Zeit damit verbracht, zu weinen“

Nur ein paar Monate nach der offiziellen Trennung von Miley und Liam im Dezember 2019 folgte bereits im Januar 2020 dann die Scheidung. In einem Podcast-Interview mit Comedian Joe Rogan erzählte sie damals bereits, dass ihre Ehe verdammt ätzend war.

Und auch in der skandinavischen Talkshow Skavlan gab sie Einblicke in ihre zerbrochene Ehe. Allerdings habe sie „nicht allzu viel Zeit damit verbracht, zu weinen“, so Miley damals. Das lag jedoch nicht daran gelegen, dass ihr die Ehe nichts bedeutet habe oder sie nichts fühlte, ganz im Gegenteil. Der 29-Jährigen sei damals einfach klar geworden, dass ihre Tränen nichts an der Tatsache ändern würden, dass ihre Ehe gescheitert ist.