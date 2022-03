Es dauert nicht mehr lange, dann widmen sich die Hobby-Detektive Charles, Oliver und Mabel endlich wieder einem neuen Fall. Denn Hulu hat den ersten Teaser für die zweite Staffel „Only Murders In The Building“ veröffentlicht – und darin wird es richtig spannend.

Und wir müssen wirklich nicht mehr lange warten!

„Only Murders In The Building“: So geht es weiter

Nach dem Cliffhanger aus Staffel eins wird es aber auch höchste Zeit, dass die ersten Details zur neuen Staffel „Only Murders In The Building“ nach und nach veröffentlicht werden. Denn lange hätten wir es ohne erste Hinweise nicht mehr ausgehalten. Zur Erinnerung: Nachdem das Trio Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) es geschafft hat, bei Jans Verhaftung zu helfen, können sie ihren Sieg nicht lange feiern.

Denn ein Feueralarm im Arconia geht los und während Charles und Oliver versuchen, Mabel aus ihrer Wohnung zu holen, finden sie diese, wie sie vor der Leiche der Arconia-Vorstandsvorsitzenden Bunny kniet. Und dann? Tja dann gabs erst einmal ein paar Monate Wartezeit. Aber diese Wartezeit ist schon bald vorbei.

Denn in Staffel zwei sollen wir endlich erfahren, welche Geschichte hinter der Leiche von Bunny steckt. Der zuständige Streaming-Dienst Hulu erklärt auch, dass unser liebes Trio in Staffel zwei nicht nur Konkurrenz durch einen zweiten Podcast bekommt, sondern auch öffentlich in den Mord an Bunny verwickelt wird und sich verteidigen muss.

US-Start im Juni 2022

Es dürfte also richtig spannend werden. Der erste Teaser verspricht zumindest schon so einiges. Doch neben der neuen Geschichte ist auch der Cast von Staffel zwei ziemlich aufregend. Denn der Teaser zeigt auch erstmals Cara Delevingne, die in Staffel zwei die Hauptrolle der Alice übernimmt. Eine Gastrolle bekommt auch Amy Schumer, die ebenfalls kurz im Teaser zu sehen ist.

Aber der beste Teil des Clips ist definitiv das Ende. Denn dann verrät Hulu, dass die zweite Staffel bereits am 28. Juni 2022 veröffentlicht wird. Ob der Start hierzulande auf Disney + zeitgleich stattfinden wird, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Nachdem die erste Staffel jedoch einen zeitgleichen Start in den USA und auf Disney+ hatte, dürfen wir auch hier auf eine baldige Veröffentlichung hoffen.