Stress, schlechte Laune und und und. Wir müssen viel mehr auf uns Acht geben und uns mehr Zeit für uns selbst nehmen. Zum Beispiel solltest du dir etwas Me-Time gönnen und dabei deine Haut verwöhnen – geht ganz einfach! Wie? Das verraten wir dir hier!

1. You´re a Queen!

Stelle dich vor deinen Spiegel. Siehst du, diese Powerfrau die vor dir steht? In der so viel Energie, so viel Können, so viel Freude und so viel Herzlichkeit steckt? Das bist du! You are a queen! Du siehst wunderschön aus, du bist perfekt so wie du bist und du bist einfach toll! Das solltest du dir auch jeden Tag vor Augen halten. Wir sind stolz auf alles, was du bisher geschafft hast und freuen uns mit dir über zukünftige Erfolge. Die wirst du nämlich bestimmt haben! 👸

via GIPHY

2. Du darfst glücklich sein!

Mache alles, was dich glücklich macht! Du hättest gerne ein neues Paar Schuhe und es liegt im Budgetrahmen? Dann gönne dir! Du hast eine anstrengende Woche hinter dir und sehnst dich nach ein paaaar Minuten Ruhe? Nimm sie dir! Wir haben hier auch einen ganz heißen Tipp für dich: Etwas Me-Time gewinnst du täglich bei deiner Pflegeroutine. Genieße die Zeit, in der du deine Haut und dich verwöhnst. Mit der neuen NIVEA Q10 Energy Gesichtspflegelinie schaffst du dir zusätzlich deine Extraportion Frischekick. 😇 Sei glücklich – du darfst es sein!

Bild: NIVEA

3. Deine Stimmung färbt ab

Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema: Deine Stimmung färbt nämlich auf deine Mitmenschen ab. Bist du in einem Raum voller trübseliger Gesichter? Dann wird sich deine Laune nicht von 0 auf 100 heben. Bist du in einem Raum voller freundlicher und glücklicher Personen? Dann beobachte dein eigenes Verhalten und du wirst sehen, dass auch du besser gelaunt bist. Kleines Experiment: Versuche, deine gute Laune gezielt auf deine Personen um dich zu übertragen. Das bereitet nicht nur dir Freude, sondern auch den Menschen in deinem Umfeld! 😉

via GIPHY