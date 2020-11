Kennt ihr diese Menschen, die einfach einen Raum betreten und jeden in ihren Bann ziehen? Das kann mitunter am Sternzeichen liegen. Denn laut Horoskop werden einem die Voraussetzungen für Popularität in die Wiege gelegt.

Diese Tierkeiszeichen sind überall extrem beliebt:

Schütze

Schützen sind freundliche, offene und lustige Menschen. Mit ihrer Abenteuerlust stecken sie jeden an. Außerdem hat das Sternzeichen nie schlechte Laune. Mit ihm kann man immer eine großartige Zeit verbringen. Menschen sind gerne in der Nähe des Schützens, weil sie sich dadurch selbst besser fühlen. Wer seine Sorgen vergessen möchte, sollte mit dem Schützen einen Spaziergang machen.

Löwe

Der Löwe hat besonders viel Energie, genießt jeden Moment in vollen Zügen und nimmt nichts im Leben allzu ernst. Deswegen sind Löwen auch meistens die Klassenclowns. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit von jedem einzelnen auf sich zu ziehen. Den anderen macht’s Spaß. Sie lieben den Löwen für seine offene, lustige Art.

Widder

Der Widder würde für seine Freunde alles tun. Das Sternzeichen ist extrem selbstlos. Genau diese Eigenschaft macht es bei anderen so beliebt. Denn auf den Widder ist einfach Verlass. Außerdem ist er noch dazu extrem abenteuerlustig und weiß genau, wie man eine gute Zeit verbringt.

Wassermann

Der Wassermann hat eine sehr hohe soziale Intelligenz. Er kann sich in jeden hineinversetzen und nützt diese Empathie, um seinen Mitmenschen zu helfen. Das macht ihn besonders beliebt. Jeder fragt den Wassermann gerne um Rat und weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann. Der Wassermann fragt auch gerne einmal von sich aus, wie es seinen Liebsten geht. Eine Eigenschaft, die nicht jeder hat.