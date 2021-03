Jeder kennt diesen einen Typ, der immer allen zeigen muss, wie sportlich er doch ist – inklusive Selfie auf Instagram & Co. Der “Poser” ist aber nicht der einzige Workout-Typ, den es gibt

Diese sechs Sport-Typen kennt einfach jeder:

1. Das Multitasking-Talent

Es gibt diese Menschen, die einfach immer hundert Sachen gleichzeitig machen. Und da gehört Sport einfach dazu. Ganz nebenbei holen sie dann eine Hantel aus ihrer Tasche und gehen damit entspannt in die Arbeit. Einfach nur an der Kassa anstehen? Keine Option! Da werden lieber ein paar Kniebeugen oder leichte Dehnübungen gemacht. Aber auch am Abend wird die Armmuskulatur ganz nebenbei mal während man ein Buch liest trainiert. Echte Multitasking-Talente!

2. Der Ankünder

Jeder kennt einen Menschen, der, bevor er irgendetwas macht, es zuerst einmal groß ankündigt. Schon eine Stunde vor dem Workout schreibt er jedem, dass es jetzt wieder an der Zeit ist. Für den “Ankünder” ist es einfach wichtig, dass alle Leute wissen, wie sportlich er ist. Aber auch danach gibt dieser Workout-Typ einfach keine Ruhe. Sofort wird von den besten Mitteln gegen Muskelkater und den Kalorien, die er verbrannt hat gesprochen. Das kann manchmal schon ziemlich anstrengend werden.

3. Der Poser

Voll geschminkt ins Fitnessstudio, das neueste Sportoutfit und natürlich das Handy in der Hand, um Selfies vom Workout zu machen – nur so sieht man den “Poser” in der Öffentlichkeit Sport machen. Aber auch in den eigenen vier Wänden wird aus dem kleinen Workout ein aufwendiges Fotoshooting. Denn nur wenn die Instagram-Community weiß, dass man Sport gemacht hat, ist es auch wirklich passiert.

4. Der Alltagssportler

Manche Menschen sind einfach unglaublich durchtrainiert, obwohl sie nicht besonders viel Zeit in Sport investieren. Sie haben keinen Trainingsplan und variieren ihr Workout je nach Bedarf. Statt mit dem Lift zu fahren wird die Treppe genommen und anstatt U-Bahn zu fahren oder das Auto zu nehmen, geht’s mit dem Fahrrad in die Arbeit. So hält sich dieser Workout-Typ fit und muss nicht mehr viel Zeit in Sport während der Freizeit investieren.

5. Der Kalorienzähler

Für viele Menschen ist Sport ein echter Lifestyle. Nicht für den “Kalorienzähler”, denn er tut sich die Arbeit nur an, um später etwas richtig Fettiges essen zu können. Heute Abend gibt es Pizza? Dann müssen vorher die Bauchmuskeln trainiert werden. Eine kleine Joggingrunde vor dem Cocktail-Abend mit den Mädels und Yoga vor dem stressigen Büroalltag. Für diesen Workout-Typ ist Sport nur ein Mittel zum Zweck.

6. Die Couch-Potato

Wenn man von Workout-Typen spricht, darf natürlich auch die klassische Couch-Potato nicht fehlen. Denn dieser Workout-Typ zeichnet sich dadurch aus, dass er nichts macht. Natürlich wird das coolste Sport-Outfit, die teuersten Trainingsgeräte und die richtige Yogamatte gekauft. Aber die Motivation will einfach nicht kommen. Denn die Couch-Potato zieht die Jogginghose eigentlich nur zum Chillen an.