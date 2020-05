Eine Trennung ist nie leicht. Doch irgendwann muss man einfach den Schlussstrich ziehen. Nur so kann man darüber hinwegkommen und mit seinem Leben weitermachen. Blöd nur, dass es Menschen gibt, die einfach nicht Schluss machen können. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn diese vier Sternzeichen schaffen es einfach nicht, sich endgültig von ihrem Partner zu trennen:

Skorpion

Der Skorpion gilt als mystisch und geheimnisvoll. Diese Eigenschaften machen ihn überhaupt erst attraktiv. Doch wenn es darum geht, Klartext zu sprechen, ist man bei diesem Sternzeichen komplett fehl am Platz. Er spricht generell nicht gerne über seine Gefühle und druckst ständig herum. Wenn er einmal versucht, sich zu erklären, kommen meist nur wirre, zusammenhangslose Worte aus seinem Mund. Weil er sich auch oft nicht im Klaren ist, was er möchte und wie er sich fühlt, schafft er es nicht, ganz offen mit seinem Partner zu sprechen. Schluss machen würde er nie, lieber zieht er sich zurück und lässt die Beziehung einfach auslaufen. Sein Partner weiß dabei nie, woran er gerade ist und kann keinen Schlussstrich ziehen. Nicht gerade die feine Art, lieber Skorpion!

Steinbock

Der Steinbock hat es sehr schwer, seine Gefühle zu zeigen. Bevor es ein offenes Gespräch anfängt, frisst das Erdzeichen alles in sich hinein und denkt viel zu viel nach. Das bemerkt sein Partner zwar, aber weiß nicht, wie er dem Steinbock helfen kann, weil sich dieser einfach nicht auszudrücken weiß. Will er die Beziehung beenden, braucht es erstmal große Überwindung für den Steinbock. Und selbst dann, versteht man oft nicht, was er genau möchte. Denn, obwohl sein Kopf die ganze Zeit rattert und arbeitet, kann der Steinbock seine Gefühle nur schwer in Worte fassen.

Löwe

Der Löwe hat ein großes Herz, ist aber auch sehr egoistisch. Auch wenn er seinen Partner liebt, möchte er dennoch frei sein. Eine Beziehung engt ihn oft unheimlich ein. Das kann er aber nur schwer kommunizieren, weil er seinen Partner nicht verletzen möchte. Der Löwe muss sich oft entscheiden, wen er mehr liebt: seinen Freund oder sich selbst. Die Entscheidung zu treffen, schafft er aber nicht immer. Irgendwann muss das Sternzeichen sich aber eingestehen, dass es mit dieser Art die Beziehung belastet. Doch bevor es Schluss macht, geht es einer Diskussion lieber aus dem Weg.

Jungfrau

Jungfrauen versuchen immer hart, kühl und beherrscht zu sein. Gefühlsausbrüche gibt es bei diesem Sternzeichen nicht. Sie kommen nur sehr schlecht damit zu recht, wenn ihnen jemand einmal seine Emotionen offenbart. Kommen auch noch Tränen hinzu, weiß die Jungfrau überhaupt nicht mehr, was sie tun soll. Schluss machen ist für sie deswegen ganz besonders hart. Sie überlässt es lieber dem Partner, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. So muss sie sich nicht feinfühlig zeigen und überlegen, wie sie das Gespräch anfangen soll. Nicht ganz fair von der Jungfrau.