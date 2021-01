Einen kleinen Lichtblick für Festival-Geher gibt es 2021 nun doch. Im Herbst soll das Wiener Donauinselfest stattfinden – im kleineren Rahmen und mit umfangreichem Corona-Konzept.

Das Festival soll von 17. bis 19. September über die Bühne gehen.

Donauinselfest Sommertour

Die Wiener haben im Herbst ein Date mit Musik und Kultur. Am dritten September-Wochenende findet das Donauinselfest zum 38. Mal statt. Außerdem bieten die Veranstalter ab August 2021 wieder eine #dif21 Sommertour mit dem #dif Tourbus, so wie schon 2020. Das Konzept für das Donauinselfest 2021 wird zudem an die aktuelle COVID-19-Lage angepasst. Erste Details dazu soll es laut Veranstalter im Frühjahr 2021 geben.

“Das Donauinselfest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander. Diese Werte gilt es gerade in so herausfordernden Zeiten hochzuhalten! Als größtes Festival bei freiem Eintritt in Europa wollen wir die Künstler, die Veranstaltungsbranche und auch Wiener Unternehmen unterstützen und den vielen Donauinselfest-Fans auch 2021 ein außergewöhnliches Veranstaltungserlebnis bieten!”, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. “In der Konzeption und Vorbereitung müssen wir natürlich flexibel bleiben und uns den gegebenen Umständen anpassen.” Um hier einen möglichst großen Spielraum zu haben, wurde das Donauinselfest-Wochenende erneut in den September gelegt.

Covid-Konzept

Wie auch 2020 wird es 2021 bei der Planung einen Covid-19-Beirat geben. “Dass wir es schaffen, das Donauinselfest an die Corona-Situation unter höchsten Sicherheitsanforderungen erfolgreich anzupassen, konnten wir schon im vergangenen Jahr beweisen”, so Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien.

Die Corona-Krise hat die Kunst- und Kulturszene in Wien und ganz Österreich stark getroffen. Das weiß vor allem Kurt Wimmer, Präsident des Vereins Wiener Kulturservice, nur zu gut: “Für Kunst- und Kulturschaffende war das Jahr 2020 nicht nur in finanzieller Hinsicht eine Herausforderung.” Daher wird das Dif im Rahmen des 11. Rock The Island Contests Newcomern aus ganz Österreich wieder eine große öffentliche Bühne bieten. Details zur Teilnahme folgen ebenfalls im Frühjahr 2021.