Ist er nun fremdgegangen oder nicht? Seit kurzem kursieren Gerüchte, dass „Maroon 5“-Frontmann Adam Levine seine Ehefrau Behati Prinsloo mit einem jungen Instagram-Model betrogen haben soll. Jetzt äußert sich der Sänger und streitet ab, dass zwischen den beiden etwas gelaufen ist, gibt aber zu, dass er mit seinen Nachrichten zu weit gegangen ist.

Doch wie es scheint, gibt es nicht nur eine Frau, die eindeutige DMs von Levine bekommen hat.

Adam Levine streitet Affäre ab, gesteht jedoch „Grenze überschritten“ zu haben

Ein 23-jähriges Instagram-Model hat kürzlich eine Bombe platzen lassen: Denn Sumner Stroh postete ein Video auf TikTok, in dem sie gesteht, eine Affäre mit „Maroon 5“-Sänger Adam Levine gehabt zu haben. Dazu teilte sie auch eindeutige Nachrichten, die sie von Levine erhalten habe. Darin sagt er ihr – laut Screenshots – immer wieder, wie heiß sie nicht sei. Eine weitere Nachricht deutet an, dass sich die beiden auch persönlich getroffen haben: „In echt bist du noch 50 Mal heißer“, soll der 45-Jähriger geschrieben haben. Dann der Oberhammer: Nach einigen Monaten Funkstille meldet er sich mit einem ungewöhnlichen Anliegen bei Sumner. Er bittet sie um ihre Erlaubnis, sein drittes, noch ungeborenes Kind nach ihr benennen zu dürfen.

Diese Vorwürfe sorgten in den vergangenen Tagen für großen medialen Wirbel, von dem natürlich auch Adam Levine Wind bekommen hat. Also postete der Musiker jetzt ein Statement in seiner Instagram-Story, um seine Handlungen zu rechtfertigen. „Es wird gerade sehr viel über mich gesprochen und ich möchte für Klartext sorgen“, schreibt Adam. „Ich habe schlechtes Urteilsvermögen bewiesen, als ich mit jemand anderem als meiner Frau in irgendeiner flirtenden Weise gesprochen habe“. Dann betont er: „Ich hatte keine Affäre, aber dennoch habe ich die Grenze in einer bedauerlichen Phase meines Lebens überschritten.

„Der größte Fehler, den ich je machen konnte“

Wie Adam weiter schreibt, sei sein Verhalten in „bestimmten Fällen unangenehm gewesen“. Dann sah er sich wohl gezwungen, zu handeln. „Ich habe das angesprochen und proaktive Schritte unternommen, um dies mit meiner Familie zu bereinigen.“ Der 45-Jährige beteuert, dass seine Frau und seine bald drei Kinder alles seien, was ihm auf dieser Welt wichtig sei.

„So naiv und dumm zu sein, das Einzige zu riskieren, was mir wirklich ist, war der größte Fehler, den ich je machen konnte“, so Levine. Er versichert, er würde diesen Fehler nie wieder machen. „Ich übernehme die volle Verantwortung. Wir werden das gemeinsam durchstehen“, so der Musiker abschließend.

Weitere Frauen teilen Screenshots von Adam

Doch wie es scheint, ist Sumner Stroh wohl nicht die einzige Frau, der Adam Levine näher kommen wollte. Eine US-Komikerin mit dem Namen Maryka teilt ebenfalls einen Screenshot von einer Unterhaltung mit dem Rocker. „Lenk dich ab, indem du mit mir fi**st“, soll er ihr geschrieben haben. Mittlerweile ist das Posting zwar nicht mehr zu finden, doch unzählige Medien haben Screenshots davon, etwa die Daily Mail.

Auch eine TikTokerin namens Alyson Rose teilte ein Video, in dem ein Auszug aus einer Konversation zwischen ihr und Adam Levine zu sehen ist. Dabei soll er ihr geschrieben haben: „Du weißt, dass ich eigentlich nicht mit dir reden sollte, oder?“. Offenbar hat er es aber dennoch getan …

Und irgendetwas sagt uns, dass die beiden mit Sicherheit nicht die letzten Frauen waren, die schlüpfrige Nachrichten von Levine teilen.

Diskussion im Netz: Wer ist schuld?

Wie so oft, wenn Mann und Frau in einen Skandal verwickelt sind, stellt sich die Gesellschaft eine Frage: Wem geben wir die Schuld? Das Netz ist sich aktuell nicht ganz sicher. Während viele darauf plädieren, dass Adam Levine zwar eindeutig falsch gehandelt habe, sehen einige auch Sumner Stroh und die anderen jungen Frauen als Schuldige. Schließlich gehören immer zwei Personen dazu, so die Meinung im Netz.

Supermodel Emily Ratajkowski hat dazu eine ziemlich eindeutige Meinung, wie sie jetzt auf TikTok verrät. Denn dort teilt sie ein Video, in dem sie auf folgende Aussage einer Userin reagiert: „An alle Männer, die betrügen: Ihr seid scheiße. An alle Frauen, die eine Affäre mit verheirateten Männer haben: Ihr seid auch scheiße.“ Offenbar sieht das die 31-Jährige ganz und gar nicht so. „Ich verstehe einfach nicht, aus welchem Grund wir weiterhin Frauen für die Fehler der Männer verantwortlich machen“, so Emily. „Vor allem, wenn wir über Frauen in ihrem Zwanzigern sprechen, die es mit Männern zu tun haben, die eine mächtige Position haben oder doppelt so alt sind, wie sie.“

Laut Emily gibt es in dem Fall nur eine Person, die dafür verantwortlich gemacht werden sollte. Wir vermuten hier ganz stark, dass sie den Vorfall mit Adam Levine meint, auch wenn sie keine Namen nennt. „Wenn du derjenige bist, der in einer Beziehung bist, dann solltest du auch treu sein. Die andere Frau dafür zu verurteilen, ist einfach nur schlimm.“ In einem weiteren Video hält sie fest: „Wir sagen Frauen, sie sollen sich anders verhalten, anstatt dass wir Männern sagen, dass sie etwas an ihrem Verhalten ändern sollen.“ Geht es nach den Kommentaren unter den Videos, ist ihre Community geteilter Meinung.

Einige supporten das Supermodel mit ihrer Meinung. Andere sehen auch ganz klar eine Teilschuld bei der anderen Frau, da diese nun mal wüsste, dass der Mann, mit dem sie eine Affäre hat, vergeben ist.

Wie seht ihr das?

Sollte nur der vergebene Mann zur Verantwortung gezogen werden oder auch die zweite involvierte Person? Eindeutig nur der Vergebene! Es gehören immer zwei dazu.

