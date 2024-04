Zwischen Job, Ausbildung, Haushalt oder Kindern – Frauen behalten gerne alles im Überblick und wissen, wie wichtig es ist, im Voraus zu planen. Die eigene Zukunft, allen voran die finanzielle Vorsorge, bleibt dabei aber oft auf der Strecke. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, so viele Gedanken machen wir uns noch nicht über unser Leben im Alter. Doch auch hier lohnt es sich, schon vorauszuplanen und rechtzeitig vorzusorgen!

Hier erfahrt ihr mehr darüber, warum es so wichtig ist, sich rechtzeitig mit privater Vorsorge auseinanderzusetzen!

Teilzeitjob & Care-Arbeit

Für Frauen wird es Zeit, über die eigene Altersvorsorge zu sprechen – denn später im Alter bekommen sie oft weniger Pension. Aber warum ist das so? Weil Frauen oft in Teilzeit arbeiten, vor allem wegen der Familie. Außerdem stemmen sie immer noch den Großteil der Care-Arbeit, also die Aufgaben, die im Haushalt anfallen sowie die Kindererziehung. Obendrein verdienen Frauen auch noch in vielen Berufen weniger als Männer und das ganze summiert sich und schmälert später die Pension. Um zu wissen, wie viel Geld uns am Ende übrig bleibt, lohnt es sich, einen Blick in den Pensionsrechner der Bank Austria zu werfen. Hier könnt ihr schnell berechnen, wie viel Pension ihr zu eurem Pensionsantritt erwarten könnt!

Copyright: Bank Austria

Frauen leben länger!

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer, das bedeutet sie müssen auch mit ihrer Pension länger auskommen. Hinzu kommt, dass viele sich immer noch stark auf ihren Partner verlassen und finanziell von ihnen abhängig sind. Um diesem entgegenzuwirken, können Frauen aber etwas tun, denn mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, um in die eigene Zukunft zu investieren. Die Bank Austria und die ERGO Versicherung bieten verschiedene Optionen die dabei gut auf unsere Bedürfnisse abgestimmt sind.

Copyright: Bank Austria

Warum sollte ich jetzt schon vorsorgen?

Wer jetzt schon damit anfängt, hat später mehr davon! Viele schieben das Thema Altersvorsorge vor sich her, weil sie lieber warten möchten, bis sie ein höheres Gehalt beziehen. Doch es reichen auch schon kleinere Beträge, denn beim Ansparen spielt die Zeit eine wesentliche Rolle! Es zahlt sich also aus, früh damit anzufangen, denn auch unvorhergesehene Ausgaben oder Veränderungen im Leben lassen sich mit einem finanziellen Polster leichter bewältigen. Eine Altersvorsorge bietet dir also die Möglichkeit, deinen Lebensstandard besser halten zu können.

Copyright: Bank Austria

Was ist das richtige für mich?

Trotz des zunehmenden Bewusstseins herrscht immer noch Unsicherheit rund um das Thema Altersvorsorge. Wie viel sollte ich eigentlich investieren und welche Absicherung ist die richtige für mich? Ist es vielleicht schon zu spät, um damit anzufangen und wie wirkt sich das auf mein aktuelles Leben aus? Wenn ihr mehr über das Thema private Altersvorsorge erfahren möchtet, dann solltet ihr unbedingt in die Podcastfolge „Private Pensionsvorsorge“ von kronehit Studiostunde reinhören. Dort sprechen Moderatorin Juliana Frey, Influencerin Verena Maria Greilinger (@ena.maria.b), Expertin Luisa Demir und unsere stellvertretende Chefredakteurin Lisa Staltner über das Thema und teilen ihre persönlichen Erfahrungen damit.

Von links nach rechts: Juliana Frey, Lisa Staltner, Luisa Demir und Verena Maria Greilinger

Die UniCredit Bank Austria AG ist in der Versicherungsvermittlung im Nebengewerbe vertraglich gebundener Versicherungsagent der ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien. Die UniCredit Bank Austria AG ist zum Empfang von Prämien und von für den:die Kund:in bestimmten Beträgen berechtigt. GISA-Zahl: 27506127

Die vorliegenden Marketinginformationen stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Abschluss einer Versicherung und keine Aufforderung ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Kundin bzw. des Kunden bezogene Beratung nicht ersetzen. Ob ein bestimmtes Produkt für Sie geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und dem Zeitraum ab, in dem Sie gedenken die Anlage zu halten. Die Bank Austria berät Sie gerne über alle Chancen und Risiken sowie anfallenden Kosten. Reden Sie mit Ihrem:Ihrer Berater:in.

Bank Austria & ERGO Versicherung