Am Begriff „Biohacking“ kommen wir derzeit nicht vorbei. Konkret geht es dabei darum, unseren Lifestyle zu verbessern, um so unser volles körperliches und geistiges Potenzial zu entfalten: Wir optimieren Ernährung, Bewegung, Schlaf und insbesondere auch unsere mentale Gesundheit.

Wie das geht? Wir stellen euch fünf Health-Trends vor, die mehr Lebensqualität versprechen.

Sleep-Tracking

Schlaf ist das A und O, wenn es um einen gesunden Körper geht – immerhin hilft er uns dabei, unseren Alltag zu verarbeiten, die Batterien neu aufzuladen und frische Energie zu tanken. Und nicht nur das: während wir schlafen, erneuern sich unsere Knochen, Muskeln und Organe, unser Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und unser Immunsystem wird gestärkt. Aka: Schlafen ist lebensnotwendig! Um deshalb auch unseren Schlaf zu optimieren, kann sogenanntes Sleep-Tracking helfen. Dabei geht es vor allem darum, die Nachtruhe zu verbessern, so gut es geht. Das gelingt mithilfe von Apps oder Wearables, die unseren Schlafzyklus tracken, unsere Tiefschlafphasen aufzeichnen und uns nicht nur dabei helfen, zu analysieren, wie gut oder schlecht unser Schlaf war, sondern auch Tipps und Anleitung geben, wie wir diesen verbessern können.

Mit dem Smart-Ring von Oura lassen sich Schlaf-, Aktivitäts- und Erholungsdaten easy am Finger tracken. Über ouraring.com, ab € 314

Mikronährstoffe

Mit Makros in der Ernährung (also Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten) sind die meisten von uns bereits vertraut. In Sachen Health-Trends geht’s deshalb jetzt auf das nächste Level und wir widmen uns in Biohacking-Manier den Mikronährstoffen – denn auch die haben einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Weil die Qualität der Lebensmittel aufgrund der wachsenden Umweltbelastung allerdings nachlässt, sollten wir bei Nährstoffen nachhelfen und auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Aber woher weiß man, welche Mikros man braucht? Biogena Diagnostics hat hierzu verschiedene Selbsttests entwickelt, die man ganz bequem von zu Hause aus machen kann. So kann der gesundheitliche Ist-Zustand des Körpers ganz individuell abgefragt werden. Dabei wird eine kleine Menge Blut analysiert und die Auswertung innerhalb einer Woche automatisch zugesendet. Wer eine noch genauere Diagnose inklusive eines ärztlichen Beratungsgesprächs will, kann auch direkt im Diagnostics-Zentrum des Biogena Plaza in Wien einen Termin vereinbaren.

Selbsttests für Omega 3, Vitamin D, Eisen, Cholesterin oder das Darm-Mikrobiom von Biogena Diagnostics, über biogenadiagnostics.com, ab € 13,60

Oxygen-Therapie

Okay, dass Sauerstoff lebensnotwendig ist, ist ja nichts Neues. Was aber, wenn uns Oxygenium auch noch dabei helfen kann, Entzündungen im Körper zu heilen und nebst Energiekick sogar dafür sorgt, dass wir frischer und jünger aussehen? Sauerstofftherapie heißt das Zauberwort – ein Prozess, bei dem hoch dosierter Sauerstoff durch einen Schlauch verabreicht wird. Während dieser Vorgang in der Sportmedizin und bei Hollywoodstars schon lange en vogue ist, schwappt die Technik nun auch bei uns in den Health-Bereich rüber und erfreut sich rasant wachsender Beliebtheit. Je nach Höhe der Dosierung sollen schon ein paar Sitzungen ausreichen, um unsere Körper quasi zu resetten und Heilungsprozesse zu beschleunigen. Oder wie wir sagen würden: oxygenial!

Sauerstofftherapie soll sogar bei Tinnitus, Migräne und Long-Covid-Symptomen helfen. Beratung hierzu gibt’s etwa im Oxygen Reverse Ageing Center (1., Kärntner Ring 15) in Wien.

Mental-Wellbeing

Meditation, Wellnessurlaube für eine mentale Pause oder etwa Yogaretreats – Mental Wellbeing wird jetzt ganz großgeschrieben und der Fokus auf psychische Gesundheit rückt (zum Glück!) immer mehr in den Vordergrund. Das Tabuthema Therapie wird aufgebrochen und wir lernen immer mehr, dass es okay ist, offen über unsere mentalen Probleme zu sprechen, diese anzunehmen und an ihnen zu arbeiten. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, steht ganz hoch im Kurs – und ist unglaublich wichtig. Auch unser Mental Wellbeing zu fördern ist für Biohacking wichtig, denn unsere mentale Gesundheit beeinflusst ganz stark unsere körperliche. Was kann uns also dabei helfen, diese zu fördern? Wer klein anfangen will, kann seine Gefühle mit Journaling ordnen, Meditations- und Entspannungs-Apps nutzen oder natürlich psychologische Beratung und therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, um mentale Stärke zu gewinnen.

Die Plattform Hello Better bietet in Kooperation mit etwa der Wiener Städtischen Versicherung psychologische Unterstützung kostenfrei auf Rezept in Form von Online-Therapiekursen an. hellobetter.de

Micro-Workouts

Das Thema Sport und Fitness ist für viele längst kein Trend mehr, sondern zum Zentrum ihres Lifestyles geworden. Wenn da nur nicht das Problem mit der Zeit wäre! Nicht jeder von uns schafft es, dreimal die Woche intensive Trainings unterzubringen – da kommen sogenannte Micro-Workouts gerade richtig. Wer Gesundheitsziele erreichen will, der kann auch klein anfangen; genau darum geht es bei diesem Health-Trend. Bei Micro-Workouts peilen wir täglich zwei kurze, ca. 15-minütige Sporteinheiten mit niedriger oder mittlerer Intensität an. Dabei muss man nicht immer ins Schwitzen kommen, denn das kann auch ein kleiner Spaziergang in der Mittagspause, ein kurzer Lauf in der Früh oder auch einfach nur Staubsaugen sein – Hauptsache Bewegung! Wer das fünfmal die Woche schafft, ist gut dabei und bringt es so schon

auf 150 Minuten Workout pro Woche – das Mindestmaß an Bewegung, das die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt.