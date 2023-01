Nichts geht über eine schöne Ballnacht, in der wir uns wie eine Disney-Prinzessin fühlen dürfen. Was wir dazu brauchen? Na, eindeutig das richtige Haar-Styling. Wie ihr das ganz easy zu Hause zaubern könnt?

Wir waren mit Dyson im Popp & Kretschmer, um die coolsten Looks auszuprobieren!

High Ponytail

Super easy und trotzdem classy: Die verspielte Hochsteckfrisur mit halbhohem Zopf! Unserer Meinung nach auch total praktisch, da wir nicht nur alle Haare aus dem Gesicht haben, sondern das Make-Up so auch nicht verschmiert. Und so geht’s: Die noch leicht feuchten Haare mithilfe des Dyson Airwrap Multi-Haarstylers und der gewünschten Locken-Aufsatz-Größe (20mm oder 40 mm Durchmesser) in eine bestimmte Richtung locken. Dann den Oberkopf mit einem Gummiband zu einem hohen Ponytail aufbinden. Am Ende frisieren wir die Strähnen noch aus, damit diese schön schmeicheln. Fertig ist der Look!

Moderatorin Kimberly Budinsky im traumhaften Ball-Look. Bild: Erick Knight

Wellenfrisur mit geflochtenen Zöpfen

Passend zu einem edlen One-Shoulder-Kleid sind Zopfhighlights, so sind wir sofort der wahre Hingucker auf jedem Ball. Und so geht’s: Haare abteilen und mit dem Dyson Corrale Haarglätter in eine Richtung glätten. Mit dem Dyson Entwirrkamm oder einem ähnlichen Kamm (mit weit auseinanderstehenden Zacken) ausfrisieren, bis die Welle die gewünschte Form hat. Zwei feine Zöpfe knapp oberhalb des linken Ohres einflechten und mit durchsichtigen Elastikbändern fixieren. Super easy und total classy!

Der Dyson Corrale Haarglätter ist ein absolutes Must-Have im Badezimmer von Influencerin Leonie Derow. Bild: Erick Knight

Glamour Dutt

Wir lieben süßen Haarschmuck! Bei einer schönen Ballnacht darf dieser auch mit dem Kleid um die Wette funkeln. Damit der Haarschmuck auch wirkt, brauchen wir ein Styling, welches uns zum Hingucker macht. Mit einem Glamour Dutt gelingt es. Und so geht’s: Haare mit dem Dyson Supersonic Haartrockner trockenföhnen – mittels Flyaway Aufsatz fliegende Haare wegzaubern, um ein geschmeidiges Finish zu kreieren. Haare zu einem Ponytail zusammenbinden, locker flechten und dann zu einem Dutt eindrehen. Den Dutt mit Haarnadeln fixieren und – für den extra Eyecatcher – mit Haarschmuck aufpeppen. Ready und let’s go!

Keine fliegenden Härchen mit dem Dyson Supersonic Haartrockner – perfekt für den edlen Look! Bild: Erick Knight

Timeless Sleek Look

Wer nun wirklich nicht viel Zeit für sein Ball-Styling aufwenden möchte, der ist mit dem Timeless Sleek Look bestens beraten. Wie wir diesen am besten stylen, ohne dass der Look langweilig aussieht? So geht’s: Haare mit dem Dyson Corrale Haarglätter glätten, einen Mittelscheitel kämmen und die vorderen Seiten über beziehungsweise bei den Ohren abteilen. Dann die obere Haarpartie toupieren und die Haare hinter dem Kopf mittels Spangen fixieren. Fertig ist der edle Look!