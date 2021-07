Ready for the clubs?! Endlich haben sie wieder offen! Wir sind sowas von bereit! Aber die coolste Gästeliste finden wir bei einem ganz speziellen Club, bei dem es nicht nur einen Abend, sondern ein ganzes Jahr über mega Goodies und Vergünstigungen gibt: Dem NIVEA Club! Welche Vorteile die angesagteste “Gästeliste” hat, verraten wir dir hier.

1. Werde zum Stammgast

In den meisten Clubs bist du für einen Abend auf der Gästeliste: Im NIVEA Club bist du ein ganzes Jahr dabei! Ohne Zusatzkosten, ohne Kündigungsfrist und automatische Kündigung, wenn du nicht verlängern möchtest. Hier unten findest du gleich mal die fünf coolsten Vorteile des NIVEA Clubs zusammengefasst und erzählen dir in den kommenden Punkten alles, was du drüber wissen musst! 😍 Pssst: In Punkt drei findest du eine coole Aktion! 😋

Bild: NIVEA Club

2. Sei ein Trendsetter

Denn im NIVEA Club bist du immer eine der ersten, die die neuesten Produkte testen darf und gehörst daher eindeutig zu den Trendsettern dieser Welt. Ebenso gibt es Geburtstagsgeschenke und eine Willkommens-Box, die du dir aussuchen darfst! Im NIVEA Club gibt es übrigens coole Kooperationen: So bekommst du zum Beispiel Vergünstigungen in diversen Hotels und sparst gleich beim nächsten Urlaub. Apropos sparen … 👇

3. Investiere klug

Als NIVEA Clubmitglied erhältst du immer 10 % Rabatt im Onlineshop und hast ab 25 Euro Einkaufswert sogar kostenlosen Versand! Momentan erhältst du die NIVEA Club Mitgliedschaft samt Willkommens-Box im Wert von 20 Euro um aktuell 5 Euro in der missAPP und jetzt kommts …

4. Do it with your gang!

… dafür, dass du auch deine Best Friends zum NIVEA Club einlädst, erhältst du tolle Prämien! Als NIVEA Botschafter hast du also richtig fancy Vorteile und bist nebenbei Teil der coolsten Gästeliste. Tritt bei und schreib dich gleich hier ein! Pssst: Davor hol dir noch deinen Gutschein im MYmiss-Bereich! 🤩

