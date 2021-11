Hollywood ist auf Kuschelkurs! Fast schon täglich gibt es Gerüchte über Liebespaare. Ganz neu: Phoebe Dynevor und Jaden Smith! Die beiden wurden zusammen in Malibu gesichtet.

Offenbar haben sie den Abend zusammen bei einem Dinner von Louis Vuitton verbracht.

Sind Phoebe Dynevor und Jaden Smith das neue Hollywoodpaar?

Es liegt wohl Liebe in der Luft! Denn 2021 war eindeutig das Jahr, mit den meisten Überraschungs-Beziehung in Hollywood. Das Bennifer-Comeback, Pete Davidson und Kim Kardashian, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Megan Fox und Machine Gun Kelly und jetzt möglicherweise auch Phoebe Dynevor und Jaden Smith. Fix ist aber noch nichts, es gibt lediglich Paparazzi-Fotos, auf denen man die beiden sieht, wie sie gemeinsam ein Lokal verlassen, um dann offenbar noch gemeinsam um die Häuser zu ziehen.

Zuvor sollen sie, gemeinsam mit anderen Stars, bei einer exklusiven Louis-Vuitton-Party im „Nobu Malibu“ gewesen sein. Dort verstanden sich die beiden Schauspieler offenbar so gut, dass sie beschlossen haben, auch den Rest des Abends gemeinsam zu verbringen.

Dabei machte Jaden Smith vor wenigen Jahren mit seinem „Vielleicht-Outing“ Schlagzeilen. Damals soll er auf einem Musikfestival über den Rapper Tyler the Creator gesagt haben: „Tyler ist mein fester Freund. Ich liebe ihn so verdammt sehr. Tyler will es selbst nicht sagen, aber er ist verdammt nochmal mein fester Freund und er war schon mein ganzes verdammtes Leben lang mein fester Freund“. Doch auch aus dieser „Vielleicht-Romanze“ wurde scheinbar nichts Ernstes…

Ein Sommer mit Pete Davidson

Noch vor wenigen Monaten hat man Phoebe seeehr innig mit Frauenschwarm Pete Davidson bei einem Tennisspiel gesehen. Doch laut Insidern haben sie ihre Beziehung schon wieder beendet, bevor sie wirklich begonnen hat. Der angebliche Grund: Entfernung, Dreharbeiten, Corona… sucht es euch aus. Fest steht jedenfalls, dass Pete mittlerweile mit keiner geringeren als Kim K glücklich ist. Und Phoebe offenbar mit Jaden Smith anbandelt.