Manche Menschen sehen sich als Könige der Welt und glauben, dass sie etwas Besseres sind als alle anderen. Diese Eigenschaft hängt aber auch vom Sternzeichen ab.

Denn diese drei Tierkreiszeichen halten sich selbst für etwas Besseres:

Löwe

Der Löwe sieht sich selbst gern als den Mittelpunkt des Universums. Deshalb hält er sich selbst auch immer für etwas Besseres als alle anderen um ihn herum. Er ist derjenige, der entscheidet was unternommen wird im Freundeskreis. Er ist derjenige, der die besten Ratschläge gibt. Und er ist auch derjenige, der immer die einfallsreichsten Ideen hat. Zumindest glaubt das der Löwe. Wenn es nach ihm gehen würde, dann sollten alle in seiner Umgebung seinem Vorbild folgen und sich immer nach ihm richten. Weil er so ein überzeugender Mensch ist, fällt es dem Löwen auch nicht schwer andere glauben zu machen, dass das auch wirklich der Fall ist.

Skorpion

Der Skorpion ist vor allem im Berufsleben davon überzeugt, dass er etwas Besseres ist. Und das er auch etwas Besseres verdient hat. Er glaubt fest, dass seine Arbeit und seine Leistungen ihm mehr Anerkennung bringen sollten, als er sie bisher bekommen hat. Denn er möchte hoch hinaus. Aber auch im Privatleben dominiert der Skorpion sehr gern seine Mitmenschen und versucht ihnen ständig einen Schritt voraus zu sein und sieht in jedem Freund einen Konkurrenten. Das kann seine Freundschaften sehr stark belasten. Wenn eine lange Freundschaft daran zerbrechen sollte, ist es – seiner Meinung nach – auch niemals seine Schuld, sondern immer die des anderen. Denn er ist schließlich etwas Besseres.

Steinbock

Der Steinbock übernimmt für alles die Verantwortung und möchte deshalb immer an der Spitze der Nahrungskette stehen. Weil er glaubt, dass er selbst etwas Besseres ist, ist es für ihn auch kein Problem hin und wieder einmal über Leichen zu gehen, um sein Ziel zu erreichen. Dieser ständige Druck, der im Steinbock herrscht, bringt ihn aber auch schnell einmal zur Verzweiflung. Wenn etwas nicht so klappt, wie er sich das vorstellt, sind einmal aus Prinzip die anderen daran Schuld und er sieht nicht ein sich dafür zu entschuldigen oder zurückzurudern.