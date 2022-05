Manche Menschen sprudeln nur so vor außergewöhnlichen Ideen und großen Geschichten. Sie können einfach nicht anders und müssen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Daran ist unter anderem auch ihr Horoskop verantwortlich. Denn nicht jedes Sternzeichen kann in andere Welten abtauchen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders fantasievoll.

Krebs

Krebse sind generell sehr kreativ und bekannt dafür, für andere eine große Inspiration zu sein. Steht ein neues Projekt an, das besonders außergewöhnlich werden soll? Dann sollte sich der Krebs um seine kreative Umsetzung kümmern. Denn Fische können ihrer Fantasie einfach immer freien Lauf lassen – selbst unter Zeitdruck. Die fantasievolle Art des Tierkreiszeichens hat aber nicht nur Vorteile – manchmal bleibt das Sternzeichen nämlich in seiner Fantasiewelt hängen und kommt teilweise schwer wieder in die Realität zurück.

Fische

Fische leben ihre Fantasie am liebsten in der Liebe aus. Das Sternzeichen ist nicht nur überzeugt davon, dass es die eine große Liebe gibt, sondern es lässt sich auch leicht von Liebesgeschichten begeistern. Manchmal sprudelt das Sternzeichen nur so vor außergewöhnlichen Liebesgeschichten über, dass es diese selbst zu Papier bringen muss. Deshalb haben Fische schon eine große Sammlung von selbstgeschriebenen Kurzgeschichten über die Liebe. Leider hat die fantasievolle und romantische Art des Sternzeichens keine guten Auswirkungen auf sein Dating-Leben und seine Beziehungen. Die Erwartungen, die sich Fische in ihrem fantasievollen romantischen Gebilde zurechtgelegt haben, sind einfach viel zu hoch.

Waage

Die Waage kann immer mit den verrücktesten und fantasievollsten Geschichten aufwarten. Das macht sie zu den besten Künstlern überhaupt. Sei es in Gemälden oder geschriebenen Geschichten – sie schaffen es einfach immer, dass ihre Werke eine tiefere Bedeutung haben und alle anderen in ihren Bann ziehen. Ihr innerer Drang, die Geschichten in die Realität zu holen, können sie einfach nicht unterdrücken. Ihr fantasievoller Drang hat nur einen Nachteil, denn die Waage kann ihn nämlich auch dann nicht unterdrücken, wenn sie andere wichtige Verpflichtungen hat.