Das Himmelsphänomen der Perseiden heute Nacht bringt einigen großes Glück. Auf welche Sternzeichen der Sternschnuppenregen besonders positive Auswirkungen hat, verraten wir euch hier!

Der Blick in den Himmel lohnt sich heute Nacht ganz besonders!

Widder

Ein bisschen Glück hier und da kann niemals schaden! Auch der Widder darf sich freuen; denn der Sternschnuppenregen, der in der Nacht im Himmel zu bewundern ist, hat jede Menge positive Dinge mit im Gepäck. Schon lange sehnt sich das Sternzeichen nach Veränderung und genau diese könnte schon sehr bald eintreffen. Allerdings sollte der Widder nicht zu voreilig handeln und sämtliche Zelte abbrechen. Denn wer weiß, wozu er sie in Zukunft noch brauchen kann. Der Widder kann sich aber auf jeden Fall auf einen aufregenden restlichen August freuen, in dem ihm vieles gelingt, was er sich vorgenommen hat.

Schütze

Der Schütze hat es mehr als verdient, dass eine wahre Glückssträhne auf ihn zukommt. Denn davon hat er in letzter Zeit nicht sonderlich viel abbekommen. Doch durch die Energie der Sternschnuppen sieht es für das Sternzeichen richtig gut aus! Die positive Ausstrahlung des Schützen, mit der plötzlich gesegnet ist, zieht andere magisch an, während sich seine kreative Energie auf ihrem Höhepunkt befindet und ihm zahlreiche neue Projekte einhandelt. Daher sollte das Sternzeichen die Chance nutzen, seine Ziele zu verfolgen – auch in Sachen Liebe. Denn wenn er schon mal eine große Portion Glück vor sich hat, sollte er sie auch ausschöpfen!

Jungfrau

Auch für die Jungfrau bedeutet der Sternschnuppenregen nichts als Glück! Sie könnte im August in eine finanzielle Lage kommen, die ihr sämtliche Türen eröffnet. Damit kann sie sich auch endlich große Wünsche erfüllen, von denen sie schon immer geträumt hat. Und zwar aus eigener Kraft und ganz ohne jemanden um Hilfe zu bitten. Für das Sternzeichen sind das Glücksgefühle pur. Den restlichen August erlebt die Jungfrau also mit vollster Motivation und unzähligen Ideen, die sie am liebsten sofort in die Tat umsetzen möchte.