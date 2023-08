Während manche von uns mit Disziplin und Durchhaltevermögen immer wieder ihre Probleme haben, sind andere einfach immer willensstark.

Das kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen!

Skorpion

Skorpione sind der Inbegriff von Disziplin und Stärke. Denn das Tierkreiszeichen hat ganz klare Ziele und Ambitionen im Leben. Im Gegensatz zu vielen anderen sind es aber vor allem die Skorpione, die diese Ziele auch anpacken und so lange an ihnen dran bleiben, bis sie sie erreicht haben. Es ist eben diese Willensstärke, von denen die Skorpione insbesondere im Berufsleben profitieren. Denn setzen sie sich ein Ziel, kann man sicher sein, dass dieses bald erledigt wird!

Widder

Für die Widder gibt es im Leben keinen Plan B. Denn das Tierkreiszeichen ist nicht nur willensstark, sondern auch ziemlich stur. Die Dinge müssen schlichtweg so laufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Punkt, aus! Das klingt in der Theorie zwar ziemlich diszipliniert, kann im Umgang mit anderen Leuten aber auch schnell sehr verkopft wirken. Denn manchmal verlieren sich die Widder in dem sturen Gedanken, ihr Ziel zu erreichen und übersehen, dass es auch andere – viel einfachere Optionen – für sie gäbe! Da kann es schnell auch passieren, dass die Widder einen Tunnelblick bekommen, bei dem sie auf ihre Freundinnen und Freunde, Beziehungen und Familie vergessen.



Schütze

Als sehr analytische Wesen planen und organisieren die Schützen gerne ihr Leben und all ihre Ziele akribisch durch! Wirklich jeder Aspekt des Alltags wird von den Schützen so auf kleine To-dos heruntergebrochen und da die Schützen so willensstark sind, fällt es ihnen auch relativ leicht, diese To-dos Schritt für Schritt abzuarbeiten! Ist die Liste dann fertig abgehakt, stürzen sich die Schützen auch schon wieder in die nächste Herausforderung.