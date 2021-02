Im Moment gibt es in unserer Freizeit ja nicht so viele Optionen. Unsere romantischen Dates sind meist ein Spaziergang durch den Park oder ein langer Zoom-Call. Dieses Wochenende klopft dennoch Amor an die Tür einiger Sternzeichen.

Denn sie verlieben sich:

Löwe

Single-Löwen haben sogar während des Lockdowns einen Weg gefunden, ihr Ego zu stärken und mit anderen zu flirten. Über Tinder und Co. schreiben sie jeden Abend mit jemand anderen. Das Sternzeichen schreckt auch nicht davor zurück, seinen Bekanntenkreis anzuflirten. Doch am Wochenende stehen die Sterne gut, dass der Löwe endlich sein Herz an die richtige Person verliert. Und dabei muss er nicht einmal jemand neuen kennenlernen.

Skorpion

Der Skorpion ist in den letzten Wochen viel zu sehr mit Nachdenken und alten Gefühlen beschäftigt. Dieses Wochenende macht ihm aber das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. Eine unerwartete, neue Liebe lässt ihn endlich die Vergangenheit loslassen und nach vorne blicken.

Stier

Der Stier kann sich dieses Wochenende auf ein wahres Hoch der Gefühle freuen. Die Sterne stehen gut für eine Extra-Portion Schmetterlinge im Bauch. Ein romantisches Date zahlt sich nun wirklich aus und könnte zu einer wunderschönen Beziehung führen.

Schütze

Der Schütze ist normalerweise besonders abenteuerlustig und genießt sein Single-Leben. Im Lockdown hat er aber gemerkt, dass das zuweilen ganz schön einsam sein kann. Deswegen ist das Sternzeichen nun offen für etwas Ernsteres. Und dieses Wochenende könnte es endlich so weit sein und der Schütze trifft auf seinen perfekten Partner.