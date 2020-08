Der Sommer ist fast vorbei und die goldene Jahreszeit steht kurz bevor. Sie bringt für einige Sternzeichen ganz schön viele Veränderungen. Für manche bedeutet das sogar, dass sie so glücklich werden wie noch nie.

Denn für diese Sternzeichen wird der Herbst 2020 die Zeit ihres Lebens:

Widder

Der Herbst bringt dem Widder ganz schön viele Überraschungen. Das bedeutet, dass sich das Sternzeichen auf viel Veränderung einstellen und extrem flexibel bleiben muss. Schafft es das aber, ist die kommende Jahreszeit die Chance für den Widder, sein Leben endlich so zu leben, wie er das immer schon wollte. Auch in der Liebe wird das Sternzeichen viele schöne Momente erleben und Single-Widder dürfen sich auf ein neues Abenteuer freuen.

Löwe

Venus steht im Herbst günstig für den Löwen. In der Beziehung könnte es nicht besser laufen und Singles können den Richtigen aus einer Reihe von Verehrern auswählen. Die goldene Jahreszeit bringt dem Löwen aber auch im beruflichen frischen Wind. Seine Motivation ist besonders in der zweiten Jahreshälfte extrem stark und das Sternzeichen erreicht alles, was es sich vornimmt.

Jungfrau

Die Jungfrau kann sich diesen Herbst wirklich nicht beschweren. Ihr werden nur die besten Karten ausgespielt. Egal ob im Berufs- oder Privatleben: alles, was die Jungfrau in der zweiten Jahreshälfte anfasst, wird zu Gold. Das Sternzeichen sollte diese großartige Phase in seinem Leben dazu nützen, alles zu ordnen und sich auch von toxischen Beziehungen zu lösen.

Schütze

Auch der Schütze erlebt die Zeit seines Lebens, sobald die Blätter von den Bäumen fallen. Diese kommt aber vor allem von innen. Denn das Sternzeichen verspürt in der zweiten Jahreshälfte eine besonders starke Zufriedenheit und innere Ruhe. Das wirkt sich auch auf seine Beziehungen aus, egal ob mit dem Partner, der Familie oder den Kollegen. Im Herbst geht es dem Schützen so richtig gut.