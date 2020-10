Italien schränkt das öffentliche Leben weiter ein, um gegen die wieder rasant steigenden Infektionszahlen zu kämpfen.

Von Montag an müssen Bars und Restaurants ab 18.00 Uhr schließen, wie aus einer Anordnung von Sonntag hervorgeht.

Italien verschärft Corona-Maßnahmen

Kinos, Theater, Spielhallen, Clubs, öffentliche Sportstätten und Schwimmbäder werden ganz dichtgemacht. Die Regierung fordert die Italiener außerdem dazu auf möglichst nicht rauszugehen und die Kontakte zu Hause mit Personen außerhalb der eigenen Familie einzuschränken. Die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte verzichtet aber auf eine neue landesweite Ausgangssperre. Auch Geschäfte und die meisten Unternehmen dürfen weiterarbeiten.

Neuer Höchststand bei Neuinfektionen

Auf die Maßnahmen hatte sich die Regierung in Rom mit den Regionen verständigt, von denen einige schon in der vergangenen Woche Ausgangsbeschränkungen verhängt hatten. In der Hauptstadt sowie in Neapel war es zu Protesten gegen diese Auflagen gekommen. Italien wurde von der ersten Pandemie-Welle besonders schwer getroffen und hatte mit einem strikten Lockdown reagiert, die Lage hatte sich im Sommer aber entspannt. Zuletzt stiegen die Zahlen jedoch wieder rasant an. Am Samstag berichteten die Behörden von 19.644 Neuinfektionen – ein neuer Höchststand.

(Quelle: Reuters)