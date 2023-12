Ein neuer TikTok-Trend zieht durch das Netz: Eine smarte Brille kann durch die eingebaute Kamera Fotos und Video aufnehmen. Diese Nachrichten haben auch die TikTok-Welt erreicht. Viele User:innen legen sich deshalb die Gläser zu, filmen sich während der Nutzung und tanzen dazu.

Kamera-Brille im TikTok-Hype

In der TikTok-Welt wird ein neuer Trend gefeiert. Er ist bestimmt bei vielen von euch bereits auf der For You-Page gelandet: Der Camera-Glasses-Trend. Schon im September diesen Jahres stellte der Facebook-Konzern eine neue smarte Brille vor. Diese wurde gemeinsam mit der Brillenmarke Ray Ban entwickelt. Jetzt geht die neue Meta Ray Ban-Brille auf Social Media viral. Aber warum? Die technischen Skills der Wunder-Brille machen sie äußerst beliebt, vor allem in der TikTok-Bubble. Die Gläser sind mit einer eingebauten Kamera und Mikro ausgestattet, die Fotos und Videos aufzeichnen. Die Aufnahmen kann man direkt auf Facebook oder Instagram streamen oder man spielt die Bilder auf das eigene Handy ab. Man kann damit sogar telefonieren oder den Lieblingssong abspielen. Das Angebot klingt für viele Nutzer:innen, vor allem aber Influencer:innen verlockend, weshalb viele von ihnen auch das Produkt auf TikTok vorstellen.

Einige feiern es, andere kritisieren es

Das „POV“ auf TikTok steht für „Point of View“, also die genaue Sichtweise einer Situation. Mit der Brille zeigen viele User:innen wortwörtlich ihre „Point of View“. Die TikTok-Aufnahmen laufen bei fast allen ziemlich gleich ab: Nutzer:innen singen vor dem Spiegel zu Jungkook’s Song „So If You Ready“ und zeigen den Zuschauer:innen, dass die Aufnahmen nicht durch das Handy, sondern durch die Brille geschehen.

Die Meinungen zu dem Kamera-Brillen-Trend sind gespalten. Enige User:innen auf TikTok machen den Trend mit und feiern die Brille. Während einige andere den Hype kritisch betrachten. Zum einen sei es „gefährlich“ für manche, denn theoretisch könnte jede:r mit dieser Brille Aufnahmen von Menschen aus der Umgebung machen und diese dann am Handy beispielsweise abspeichern. „Jetzt habe ich Angst von jedem der eine Brille trägt“, schreibt etwa eine Userin. Wir können euch jedoch beruhigen: Es ist nämlich anhand eines leuchtenden Lichtes bei der Kamera ersichtlich, ob sie gerade aufnimmt oder nicht.

Andere Nutzer:innen vermuten, dass es dich bei diesem Trend um eine geheime Marketing-Strategie handeln soll. „Jeder Influencer mit dieser Brille und dem gleichen Lied. Irgendeine Marketingreihe gerade überall“, kommentiert eine Userin unter einem TikTok-Video einer deutschen Influencerin.