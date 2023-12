Das mit der Liebe ist so eine Sache. Denn immer leicht ist es jedenfalls nicht. Während die einen in ihren Beziehungen überglücklich sind, stecken andere in undefinierten Partnerschaften fest, die ihnen eigentlich nicht guttun. Das liegt zum Teil auch am Sternzeichen. Denn manche Sternzeichen-Kombinationen kommen einfach nicht voneinander los.

Vor allem diese Tierkreiszeichen werden voneinander angezogen, wie die Motten vom Licht.

Zwillinge und Jungfrau

Die beiden haben oft nichts gemeinsam – der spontane Zwilling und die strukturierte Jungfrau ziehen einander trotzdem enorm an. Auch, wenn sie mit aller Kraft versuchen voneinander loszukommen, bringt das Schicksal die beiden durch Zufälle dennoch immer wieder zusammen. So laufen sie sich nach Wochen oder gar Monaten wieder über den Weg und dann trifft die Sternzeichen-Kombi ihre geheimnisvolle Anziehung erneut wie ein Schlag. Egal, was die beiden auch versuchen, um die Gefühle füreinander und die Verbindung hinter sich zu lassen – nichts funktioniert.

Löwe und Fische

Eine Kombination, die nicht ungewöhnlicher sein könnte. Auch träumerische Fische und dominante Löwen landen letzten Endes immer wieder über Umwege beieinander. Gegensätze, die sich dank den Sternen einfach anziehen. Doch im Gegensatz zur Jungfrau und dem Zwilling sind bei dieser Kombination nur wenig Gefühle im Spiel. Die beiden genießen die Zeit miteinander, weil sie die Eigenschaften des jeweils anderen bewundern und sich dem von Zeit zu Zeit hingeben wollen. Dennoch schaffen sie es, dabei eine emotionale Distanz zu wahren.

Skorpion und Schütze

Der Skorpion und der Schütze machen einander das Leben schwer. Jedes Mal, wenn sich die beiden wieder sehen, entfacht ein regelrechtes leidenschaftliches Feuer, das kaum zu bändigen ist. Die Sternzeichen sind fasziniert davon, was durch ihr Temperament zwischen ihnen entsteht. Weshalb die beiden es immer wieder darauf anlegen, ihre Grenzen auszutesten. Wahnsinnig aufregend und für Außenstehende oft wenig verständlich – denn diese Sternzeichen-Kombination sucht manchmal sogar gezielt Streit miteinander und schafft es so, sich gegenseitig zu beflügeln.