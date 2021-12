Die Business-Beraterin Angela Kukawski, zu deren hochkarätigen Kunden die Kardashians gehörten, ist tot. Ihr Freund wurde nach Angaben der Polizei von Los Angeles wegen Mordverdachts festgenommen. Kukawski war 55 Jahre alt.

Kukawski beriet Stars wie Kim Kardashian, Nicki Minaj oder Kanye West in Finanzfragen.

Promi-Beraterin Angela Kukawski wurde tot aufgefunden

Angie Kukawski zählte zu den renommiertesten Business-Beraterinnen in Los Angeles. Sie beriet namenhafte Stars wie Kim Kardashian. Nun ist sie tot. Kukawski wurde ermordet in einem Auto aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ihr Lebensgefährte.

Kukawski wurde am 22. Dezember als vermisst gemeldet. Die Beamten fuhren daraufhin zu einer Adresse in der Stadt Simi Valley. Dort fanden sie die Leiche der Business-Beraterin in einem Fahrzeug.

Ihr Tod wurde vom Los Angeles Police Department als Mord eingestuft. Kukawski’s 49-jähriger Partner wurde nach Angaben der Behörden inzwischen festgenommen und des Mordes angeklagt. Laut der Mitteilung geht die Polizei bislang davon aus, dass er seine Freundin zuhause tötete, ins Auto legte und bis nach Simi Valley fuhr.

Kardashians veröffentlichen Statement

Gegenüber People veröffentlichte die Familie Kardashian/Jenner bereits ein Statement zu dem tragischen Tod. In diesem heißt es: „Angela war wirklich die Beste. Sie hat sich um jeden von uns gekümmert und Dinge möglich gemacht, die unmöglich waren. Wir vermissen sie sehr und senden aufrichtiges Beileid an ihre Familie und ihre Lieben in dieser schwierigsten Zeit.“

Neben den Kardashians sollen auch Kanye West, Offset und Nicki Minaj zu ihren Kunden gezählt haben. Auch Nicki Minaj nahm in ihrer Instagram-Story Abschied: „Die am härtesten arbeitende, zuverlässigste und süßeste Person, die man sich nur vorstellen kann“, schrieb Minaj. „Das hast du nicht verdient, Angela. Mein Herz bricht für deine Kinder. Ruhe in Frieden“.

Bild: @nickiminaj / Instagram

Laut Deadline arbeitete Kukawski in einer angesehenen Firma in Woodland Hills, Kalifornien. „Wir sind traurig und untröstlich über den Verlust unserer Kollegin Angie Kukawski“, sagte einer ihrer Arbeitskollegen dem People-Magazin.