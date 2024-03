Auf der Social-Media-Plattform Reddit teilte ein 38-jähriger Mann kürzlich eine ganz persönliche Geschichte. Er will die Scheidung von seiner Frau einreichen. Der Grund: Sie habe jahrelang heimlich vor ihm verhütet und über ihre Furchtbarkeit gelogen.

Auf der Plattform sorgt diese Story jetzt für hitzige Diskussionen!

Mann wurde jahrelang von seiner Frau angelogen: Er will die Scheidung!

Die Social-Media-Plattform Reddit ist für viele User:innen die perfekte Gelegenheit, ihre privaten Stories anonym zu erzählen. So tat es auch ein 38-Jähriger aus Kanada. In seinem Beitrag erzählt er der Reddit-Community, dass er seit mittlerweile acht Jahren mit seiner Frau Natalia zusammen ist; vor vier Jahren gaben sie sich schließlich auch das Ja-Wort. Gemeinsame Kinder haben die beiden bislang keine. Seine Frau hat allerdings eine Tochter aus einer früheren Beziehung, die heute 12 Jahre alt ist. „Ich liebe sie, als wäre sie mein eigenes Kind.“ schreibt der Kanadier und fügt weiters hinzu: „Sie nennt mich Papa und hat ein tolles Verhältnis zu mir“.

Sein größter Wunsch ist es, Papa zu werden und gemeinsam mit Natalie noch weitere Kinder zu bekommen. „Ich habe Natalie von Anfang an gesagt, dass ich gerne biologische Kinder hätte, und sie sagte, sie sei offen für weitere Kinder.“, so der 38-Jährige. Der Kinderplanung schien also nichts im Weg: Nachdem das Paar geheiratet hatte, zog es in eine gemeinsame Wohnung und startete – laut den Erzählungen des Kanadiers – an einem Baby zu arbeiten. Jedoch ohne Erfolg. Gesundheitliche Tests der beiden lieferten keine Antworten. Laut den ärztlichen Befunden sollte das Kinderkriegen für beide eigentlich kein Problem sein, dennoch wollte es einfach nicht klappen.

Wie der 38-Jährige auf Reddit weiter schildert, sprachen die beiden schließlich sogar über künstliche Befruchtung, doch sie konnten sich nicht darauf einigen. Für Natalia war die Alternative „zu kostspielig und zu anstrengend für ihren Körper“. „Insgeheim war ich am Boden zerstört, aber ich beschloss, mich mit der Tatsache abzufinden, dass ich nie biologische Kinder haben werde.“, so der Reddit-User. Die Geschichte nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als der Mann durch Natalias Schwester erfuhr, dass sie ihn über all die Jahre belogen hatte …

Wahrheit kommt ans Licht

Natalia und ihre Schwester gerieten zu Hause in einen Streit, den auch der Mann selbst mitbekam. Mitten im Streit ließ Natalias Schwester eine unerwartete Bombe platzen, wie der Kanadier in seinem Beitrag verrät: „Wenigstens nehme ich keine Pillen hinter dem Rücken meines Mannes und behaupte, ich sei unfruchtbar!“, so die Schwester im Eifer des Gefechts. Und das war nicht das einzige Geheimnis, das sie ausplauderte: „Weiß er, dass du eine Abtreibung hattest?“. Infos, mit denen der 38-Jährige absolut nicht gerechnet hatte: „Ich war fassungslos“, schreibt er.

Nach dieser Ansage warf Natalia ihre Schwester aus dem Haus und brach in Tränen aus. Sie erklärte ihrem Mann, dass sie eigentlich kein weiteres Kind wollte und ihn gleichzeitig aber auch nicht verlieren will. „Ich kann nicht glauben, dass sie mich angelogen hat, anstatt mit mir zu reden!“, erzählt der User. In seinem Beitrag verdeutlicht er gleichzeitig aber auch, dass er auf jeden Fall hinter der Selbstbestimmung seiner Frau über ihren eigenen Körper steht – sie hätte jedoch von Beginn an klar kommunizieren müssen, dass sie eigentlich keine Kinder mehr will. Er fühle sich dadurch hintergangen. Vor allem auch deshalb, weil seine Frau ihm gegenüber behauptet hatte, dass sie keine Kinder mehr bekommen könne.

„Ich kann nicht glauben, dass sie mir ins Gesicht gelogen hat.“, teilt der Mann seine Emotionen auf Reddit. Später erzählte ihm Natalia auch, dass sie 1,5 Jahre nach ihrer Hochzeit schwanger war, sie das Baby aber abtreiben ließ. Nach dem Streit verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und lebt seither bei seinen Eltern. Während der 38-Jährige nun die Scheidung einreichen will, rät ihm seine Familie stattdessen, seiner Ehe eine zweite Chance zu geben. Und auch seine Frau selbst bittet um eine zweite Chance: „Natalie fleht mich an, zurückzukommen, und sie sagt, wir könnten es mit einem Baby versuchen“, schreibt er. Wie sich der Mann entschieden hat, geht aus dem Thread aktuell nicht hervor.

Heftige Diskussionen im Netz

Auf der Plattform sorgt die Story jedenfalls für große Diskussion und die Meinungen dazu gehen ziemlich auseinander. Während manche User:innen Verständnis für Natalie haben, fühlen einige mehr mit ihrem Mann mit. „Ich glaube nicht, dass es ein Zurück gibt. Wer weiß, wie lange sie dich noch angelogen hätte, wenn es nicht zufällig herausgekommen wäre“, kommentierte etwa Person. Ein weiterer User schreibt: „Als ich das gelesen habe, bin ich tatsächlich zusammengezuckt. Das ist ein tiefer Verrat …“. Und ein anderer weist den Mann darauf hin, dass den Partner ganz acht Jahre lang zu belügen „kein Fehler“ sei, sondern „eine bewusste Entscheidung, die sie für sich getroffen hat“.