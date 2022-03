Für den Netflix-Film „The Adam Project“ stehen Mark Ruffalo und Jennifer Garner wieder gemeinsam als Paar vor der Kamera – 18 Jahre nach der Romantikkomödie „30 über Nacht„. Und wie der Schauspieler jetzt erzählt, war die Arbeit damals ganz schön nervenaufreibend.

Denn vor allem eine Szene war für den Schauspieler eine richtige Herausforderung!

Mark Ruffalo hätte bei „30 über Nacht“ fast gekündigt

„30 über Nacht“ gehört wohl zu den absoluten Klassikern unter den Romantikkomödien. Denn der Film über die 13-jährige Jenna, deren Wunsch, endlich 30 zu sein, in Erfüllung geht, hat einfach alles, was ein Film aus diesem Genre braucht. Eine süße Teenager-Romanze, einen großartigen Cast, ganz viel Humor und einige Tanzeinlagen. Doch eine dieser Tanzeinlagen hätte den Film fast den Hauptdarsteller gekostet.

Und zwar ausgerechnet Mark Ruffalo, der sich mit seiner Rolle als Matty in unsere Herzen geschmachtet hat. Denn für Mark war eine der legendärsten Szenen ein einziger Albtraum. Als er nämlich die „Thriller“-Choreographie gemeinsam mit Jennifer Garner tanzen sollte, geriet der Schauspieler an seine Grenzen. „Sie musste mich auf die Tanzfläche zerren“, gesteht Mark Ruffalo jetzt gegenüber Fox. Ohne Jennifer hätte er die Choreographie nie geschafft.

„Wir mussten ihn zum Bleiben überreden“

„Ich habe sechs Stunden gebraucht, um das zu lernen, was sie in etwa sechs Minuten gelernt hat“, erzählt er im Interview. „Sie war so gut im Tanzen und ich war so schlecht.“ Irgendwann war es dem Schauspieler dann sogar fast zu viel. „Ich hätte den Film fast abgebrochen“, erklärt Mark lachend.

Eine Situation, die auch Jennifer Garner bestätigt. „Wir mussten ihn zum Bleiben überreden“, sagt sie rückblickend. „Wir hatten so viel geprobt und dann haben wir endlich den Tanz geprobt und er meinte nur: ‚Das ist nichts für mich. Ich mache das nicht.'“

Mark Ruffalo und Jennifer Garner wieder als Paar vor der Kamera

Zum Glück kam es aber nicht so weit und Mark Ruffalo konnte sich in die Rolle einfinden – und zwar mit Erfolg. Denn die Tanzeinlage zählt heute zu den absoluten Highlights des Films.

Doch obwohl es anscheinend eine ganz schön holprige Zusammenarbeit der beiden war, haben die beiden sie genossen. Denn 18 Jahre nach „30 über Nacht“ stehen die zwei jetzt wieder gemeinsam vor der Kamera. In dem Netflix-Film „The Adam Project“ spielen sie wieder ein Paar. Grund genug für Jennifer, ein paar Szenen von damals auf Instagram nachzustellen. Und solange es dabei nicht um die Tanzszenen geht, ist Mark sicher mit dabei!