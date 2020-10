Michael Wendler und seine Frau Laura haben einen Werbedeal mit der deutschen Supermarkt-Kette Kaufland. Für einen neuen Werbespot hat der Schlagerstar seinen Hit “Egal” kurzerhand in “Regal” verwandelt. Und das Netz lacht!

Auch Laura Müller ist in dem Video mit dabei – und zwar als “junges Gemüse”.

Michael Wendler in neuer Werbung von Kaufland

Die deutsche Lebensmittel-Kette Kaufland macht sich die Bekanntheit von Michael Wendler und seiner Ehefrau Laura in den sozialen Medien offenbar zunutze. Denn der Schlagersänger verwandelte seinen letzten Hit “Egal” kurzerhand für ein Werbevideo des Supermarkts in “Regal”. Wendler und Müller werden dabei allerdings erneut zur Lachnummer im Internet. Denn unzählige User machen sich jetzt über den Clip lustig.

Für den Werbespot schlüpft Michael Wendler in dasselbe Outfit, das er im Musikvideo zu seinem Hit “Egal” trägt. Aber statt auf einem Motorboot gleitet der Schlagerstar auf einem Einkaufswagen durch den Supermarkt und besingt die dort angebotenen Waren. Auch die 20-jährige Laura ist in dem Video dabei. Und zwar als “junges Gemüse”, wie Wendler in dem Video singt.

Spott für Kaufland-Werbung und Wendler

Die überwiegenden Reaktionen auf dieses Video: Spott. Einige wollen plötzlich nicht mehr im Kaufland einkaufen, andere finden “es schon wieder so bekloppt, dass es großartig ist”. Am meisten amüsiert sich die Netzgemeinde aber über die Tatsache, dass Wendler seinen Einkauf im Video gar nicht bezahlt hat. Die Supermarkt-Kette sieht die ganzen Kommentare aber sehr gelassen: “Boa Leute also echt mal. Wie ihr euch hier anstellt. Als ob der Typ in jedem Kaufland rumläuft und hinterm Regal hervorspringt. Bleibt mal auf dem Teppich. Lächerlich, ehrlich”.