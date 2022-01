Dass Liebeskummer nicht schönes ist, da sind wir uns wohl alle einig. Das Ergebnis des Herzschmerzes sind schlaflose Nächte, Appetitlosigkeit und unzählige Tränen, die eine Taschentuch-Packung nach der anderen vernichtet. Aber es gibt kleine Dinge, die beim Überwinden des Kummers helfen können. Diese Filmliste ist auf jeden Fall schon einmal ein guter Anfang.

So könnt ihr der Realität zumindest für ein paar Stunden zu entfliehen.

Diese Filme helfen bei Liebeskummer

In diesen Filmen geht es Menschen ähnlich wie euch und es ist schön zu sehen, dass ihr mit eurem Liebeskummer nicht alleine seid.

1. Nie mehr Sex mit der Ex

Ganze sechs Jahre war Peter mit seiner Freundin Sarah zusammen, bis sie aus heiterem Himmel mit ihm Schluss macht. Um den Schock erstmal zu verarbeiten, macht er Urlaub auf Hawaii. Doch im selben Hotel erwarten ihn zufällig Sarah und ihr neuer Lover. Mit der Zeit wird ihm klar, dass auch er Fehler in der Beziehung gemacht hat.

Der Film ist der perfekte Beweis dafür, dass nach einer Trennung auch tolle Dinge auf euch warten können.

2. Die Hochzeit meines besten Freundes

Als Julianne erfährt, dass ihr bester Freund heiraten wird, fällt sie aus allen Wolken. Erst jetzt wird ihr klar, dass sie ihn eigentlich liebt. Daraufhin setzt sie einfach alles daran, die Hochzeit ihres besten Freundes zu verhindern.

Dieser Film ist für all diejenigen perfekt geeignet, die nach dem vielen Kummer auch mal wieder lachen wollen.

3. La La Land

Nicht immer kommt das Liebes-Aus, weil die Beziehung an sich gescheitert ist. Manchmal kommen auch einfach das Leben und die eigenen Träume dazwischen. So ist es auch bei Mia und Sebastian in La La Land. Obwohl sie das perfekte Paar sind, steht ihnen die Verwirklichung ihrer Träume im Weg.

Der Musical-Film zeigt auf süße und herzzerreißende Weise, dass eine Trennung manchmal besser für beide Seiten ist.

4. Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Liebeskummer haben ist schlimm. Noch schlimmer ist es, wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wird. Die Liebesgeschichte der krebskranken Teenager, Hazel und Gus, lässt definitiv kein Auge trocken.

Wer seinen Tränen noch einen kleinen Schubs geben möchte, sollte sich die Geschichte von Gus und Hazel auf jeden Fall ansehen.

5. How To Be Single

Wenn wir in einer Beziehung sind, dann wirkt das Single-Leben oft aufregend und abwechslungsreich. Partys und Freiheit! „How To Be Single“ zeigt allerdings auf humorvolle Weise, dass es gar nicht so einfach ist, sich alleine wieder zurechtzufinden.

Wer wissen will, mit welchen Herausforderungen man nach einer Trennung plötzlich konfrontiert wird, sollte die Komödie mit Dakota Johnson und Rebel Wilson direkt streamen!