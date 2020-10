In Hollywood brodelt die Gerüchteküche. Denn “To All The Boys I’ve Loved Before”-Star Noah Centineo soll Kylie Jenners beste Freundin Anastasia Karanikolaou aka Stassie daten.

Das lassen zumindest Paparazzi-Bilder vermuten, die dem US-Magazin Hollywood Life vorliegen.

Noah Centineo angeblich mit Stassie zusammen

Noch vor etwa einem Jahr machte der Schauspieler seine Beziehung zu Influencerin Alexis Ren öffentlich. Das Paar zeigte sich öffentlich auf roten Teppichen und postete immer wieder gemeinsame Fotos auf Instagram. Im April trennten sie sich schließlich. Doch nun soll Noah Centineo wieder frisch verliebt sein. Und zwar angeblich in Influencerin Anastasia Karanikolaou aka Stassie. Die 23-Jährige zählt zu den BFFs von It-Girl Kylie Jenner.

Romantisches Date

Wie das US-Magazin Hollywood Life berichtet, sollen der 24-Jährige und das Instagram-Model ein romantisches Date in West Hollywood verbracht haben. Paparazzi knipsten die beiden beim Verlassen eines Restaurants. Danach sollen sie gemeinsam in ein Auto gestiegen sein. Schon im Juni kamen Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden auf. Denn Stassie postete damals ein Foto auf Instagram mit einer Oversize-Jacke. Ihren Fans blieb dabei nicht unbemerkt, dass Noah das Foto kommentiert hatte und “Gib mir meine Jacke zurück” unter den Schnappschuss schrieb. “Was redest du, das ist meine Jacke”, so Stassies Antwort, die von Noah wiederum mit lachenden Emojis kommentiert wurde und er die Gerüchte damit noch weiter anheizte.

Weder Noah noch Stassie äußerten sich bislang zu den Beziehungsgerüchten.