Wer am 29. Februar Geburtstag hat, kennt das Gefühl, nur alle vier Jahre so richtig offiziell feiern zu können. Aus diesem Grund heiratet man als Paar auch nur sehr selten in einem sogenannten Schaltjahr.

Jan Leppold hat sich allerdings nun bewusst dafür entschieden seine Partnerin am 29. Februar 2020 in der deutschen Stadt Göttingen zur Frau zu nehmen.

Vierjähriges Jubiläum: Paar heiratet im Schaltjahr

Ein deutsches Paar aus Göttingen hat sich für ihr Hochzeitsdatum etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn der Bräutigam, Jan Leppold, entschied sich dazu seine Partnerin am 29. Februar 2020 zur Frau zur nehmen. Dieses Datum existiert im Kalender allerdings nur alle vier Jahre. Man spricht dann von einem sogenannten Schaltjahr. Wie Jan Leppold gegenüber des Online-Portals der Postillon verrät, hatte er das Datum zunächst aber nicht einfach blind ausgewählt. Denn der Grund für das spezielle Datum sei dabei die Tatsache gewesen, dass er auf diese Wiese nur alle vier Jahre an den Hochzeitstag denken müsse.

“Ich habe das mal durchgerechnet. Auf diese Weise spare ich 75 Prozent der üblichen Kosten für Geschenke zum Hochzeitstag. Oder 75 Prozent der derben Anschisse, die mir blühen, wenn ich ihn vergesse. So oder so: Das ist genial”, begründet Leppold zufrieden seine Entscheidung gegenüber der Postillon.

Hochzeit im Schaltjahr: Braut ist begeistert

Doch wie sieht die Braut das ganze? Ist seine Partnerin möglicherweise gar nicht mit einem vier jährlichen Jubiläum einverstanden? Im Gespräch mit dem Online-Portal gestand die Braut kurz vor der Hochzeit: “Unter uns: Ich wollt ja nicht unbedingt jetzt schon heiraten. Aber ich hasse ja Hochzeitstage und Jubiläen total, weil ich die immer vergesse. Und als ich das Datum gesehen hab, das er da wahrscheinlich eher zufällig ausgesucht hat, da hab ich sofort Ja gesagt. Nur einmal alle vier Jahre Hochzeitstag. Geil, oder?”