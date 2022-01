Hamster sind vor allem eins: niedlich! Aber wusstet ihr, dass die kleinen Nagetiere auch richtige Trink-Weltmeister sind? In einer Studie konnten sie ihre Trinkfestigkeit nun unter Beweis stellen.

Die Nagetierchen betrunken zu machen ist gar nicht so leicht.

Hamster sind die stärksten Trinker im Tierreich

Wenn es um die Trinkfestigkeit geht, liegt der Mensch ziemlich weit vorne. Nicht mal ein Elefant könnte es mit uns aufnehmen. Dem fehlt nämlich ein Gen, um den Alkohol zu verstoffwechseln. Nur ein Tier kann uns locker unter den Tisch trinken: der Hamster. Das süße Nagetierchen hegt eine regelrechte Leidenschaft für den harten Stoff. „Man könnte einen Hamster direkt aus der Zoohandlung nehmen und ihm Alkohol geben“, so Danielle Gulick, Suchtforscherin an der University of Florida im „The Atlantic“. „Er würde ihn gerne trinken.“

Müsste sich ein Hamster zwischen Wasser und Schnaps entscheiden, er würde sich für das Hochprozentige entscheiden, weiß Gulick. Die Forscher vermuten dahinter die erhöhte Kalorienmenge, die die Tiere besser über den Winter bringt. Lediglich mit Zuckerwasser konnte die Psychologin die Tiere vom Alk fernhalten.

Die Vorliebe für Hochprozentiges ist ihnen angeboren

Denn die Vorliebe für Hochprozentiges ist den süßen Nagern mit den Kulleraugen angeboren. Schließlich gehört das Hamstern, also Nahrung zu sammeln, zu ihrer Überlebenskunst. Denn damit kommen Sie über den Winter. Zu ihrem Vorrat gehören Grassamen und Früchte. Das Lager beginnt allmählich zu gären und wird im Laufe des Winters immer alkoholischer. Hamstermägen sind also an Alkohol gewöhnt, da sie diesen natürlich zu sich nehmen.

Wie viel verträgt nun so ein Hamster? Jede Menge, weiß die Psychologin Gwen Lupfer. Sie untersuchte die Trinkfestigkeit von Zwerghamstern. Die Hamster tranken regelmäßig 18 Gramm 98-prozentigen Alkohols. Rechnet man diese Menge auf uns Menschen um, wären das 1,5 Liter fast reinen Alkohols. Und diese Menge merkt man den Tierchen kaum an. Lupfer überprüfte die Standfestigkeit der Hamster anhand einer buchstäblichen „Wackelskala“ – diese ging von 0 bis 4. Die Null stand für „kein sichtbares Wackeln“, die vier für „Fällt auf die Seite und richtet sich nicht auf“. Die Hamster waren kaum beeinträchtigt – selbst bei der höchsten Dosis an Alkohol lagen diese nie über 0,5. Na dann cheers ihr Süßen!